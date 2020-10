¿Qué ocurre cuando un niño está en cuarentena porque ha dado positivo en Covid-19 y los dos padres trabajan?

El pasado 14 de septiembre los alumnos de Infantil, primaria y secundaria volvían a las aulas atendiendo al protocolo sanitario establecido por el gobierno regional y reforzado por cada centro según las necesidades. A las familias se les abría un nuevo interrogante, con muchas dudas y con incertidumbre, entre ellas el cómo conciliar ante la situación que se presenta cuando confinan a los niños en el domicilio porque ha habido una PCR positiva y los dos padres trabajan. A esta circunstancia el doctor José Martínez ha tratado de poner luz amparándose en la abogada Rocío Arregui..

Según la abogada, en este momento existe un protocolo que se va actualizando sobre todo según las necesidades políticas, que indica que, si hay un positivo en un aula de infantil -sin mascarillas- todos los niños pasan a ser contacto estrecho. En el caso de primaria se considera que solamente será contacto estrecho de ese positivo todos los niños que hayan estado más de 15 minutos a una distancia inferior a dos metros y sin mascarillas, decidiendo el docente quien son los niños que han estado en ese contacto con el positivo, y estos son los niños que deben de someterse a una PCR y una cuarentena de diez días y aquí es donde empieza el problema de conciliación para los padres cuando ambos trabajan, porque en este caso no se pueden dejar a los niños en manos de los abuelos.

El gobierno aprobó recientemente una serie de medidas para hacer frente al impacto económico de esta crisis sanitaria, con medidas urgentes extraordinarias con las que poder abordar los efectos que la pandemia ha provocado en el ámbito económico y social. Entre estas medidas se encuentra el Plan 'Mecuida', que trata de promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas con hijos u otras cargas familiares y que establece que los trabajadores por cuenta ajena pueden negociar con su empresa una adaptación o reducción de la jornada.

Según Rocío "en la actualidad existen verdaderas tragedias familiares, con gente que no pueden acogerse a un Plan 'Mecuida' con una renuncia al sueldo porque no pueden permitirse quince días sin trabajar" por lo que entiende que deben existir más medidas sociales con, por ejemplo, ayudas cuando se presenta un descenso de en la facturación para los autónomos o para los demandantes que empelo que son llamados a una bolsa de empleo que no se les penalicen si no pueden acudir. "No se puede abandonar a las familias quince días sin ningún tipo de ingresos ya que hay gente que no tienen ningún colchón financiero, porque eso lleva a que haya gente que se salten las cuarentenas o personas que no comunica los síntomas ocultándolos para que no le pillen con una PCR positiva, porque todo esto lleva a que existan muchos más contagios".