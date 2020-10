Los actos vandálicos de Peñafiel prosiguen en el Conde Lucanor

La evolución de los actos vandálicos en Peñafiel comienza a ser preocupante. Durante las últimas horas, éstos incluso han llegado a los centros educativos, como es el caso del IES Conde Lucanor, que en las últimas horas notificaba por misivas a los padres y madres de los alumnos los deleznables comportamientos y situaciones que se vienen dando estas semanas. Una circunstancia que el propio director del centro, Manuel Salvador, repasaba este lunes en los micrófonos de la SER.

"Nos hemos encontrado con pintadas que insultan a una de nuestras docentes, también nos han llegado quejas de vecinos que durante el recreo, que por ejemplo, tiran la basura a cualquier sitio, saltan apropiedades privadas, o hacen pintadas en la Cocope o incluso tiran piedras, y todo esto lo hacen en grupo y sin mascarilla, y nosotros hemos hecho un comunicado a las familias al respecto. Vamos a prohibir a este grupo de alumnos salir al recreo durante un tiempo", explica.

Estos lamentables hechos, que preocupan al personal docente del centro, ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades y de los grupos políticos del consistorio, ya que "esto es un problema de todos", como comenta Salvador. "A lo largo del viernes hablé con el Ayuntamiento, con los diversos concejales. Hablamos del bien del pueblo y estamos viendo que los futuros ciudadanos no se están comportando como deberían. La Policía se ha ofrecido a venir a dar una charla sobre los posibles castigos ante estos hechos y vigilar los recreos. Tal y como estamos viendo esto, habría que plantearse si estos chicos deberían de tener tanta libertad, porque se está cerrando todo, y que ocurran estas cosas es preocupante porque ya no solo es contra un centro, son propiedades privadas o residencias de mayores", cuenta el director del centro.

La suciedad originada por los alumnos es habitual en diversas zonas / Cadena SER

La situación no solo preocupa por los hechos en sí, sino también por el aumento de casos de covid o la llegada de un gran brote ante la falta de medidas higiénica por parte de estos jóvenes, que van de los 14 a los 16 años. "Estamos hablando de grupos de 20 o de 30 que ya no es pequeño. Hay muy buenos alumnos pero tenemos otros que no solo están ensuciando el nombre del instituto sino también del pueblo. Los chicos están aquí para unos años... A lo mejor tenemos que cortar un poco esa libertad tal y como están las cosas, y más si se van a cometer esos actos", sentencia.

La charla con Salvador puede reproducirse en el siguiente audio.

Más actos

Y por si fuera poco, durante este fin de semana llegaban más sucesos que siguen preocupando a la población. Varios neumáticos de un taller amanecían esparcidos por los alrededores, un coche sin carnet movido de sitio poniendo en riesgo la circulación, y varios bancos de otro centro educativo -el CRA la Villa- eran desplazados o derribados. Circunstancias que preocupan a una población cansada de tanto vandalismo.