El Gobierno de Cantabria no contempla construir centro salud en zona norte de Piélagos

El Gobierno de Cantabria no contempla, actualmente, la construcción de un nuevo centro de salud en la zona norte del Ayuntamiento de Piélagos, según ha reconocido el consejero Miguel Rodríguez, que ha hecho hincapié en que la población de este municipio cuenta con suficiente atención sanitaria y la situación generada por la pandemia de covid plantea otras prioridades.



Así ha respondido Rodríguez a la pregunta que le ha planteado, en el pleno del Parlamento de Cantabria, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, interesándose por las razones que han provocado el retraso en la construcción del nuevo centro de salud en la zona norte de Piélagos, anunciado por la consejería de Sanidad y el Ayuntamiento en 2018.



"La situación ha cambiado ostensiblemente respecto a abril de 2018", ha afirmado el consejero, destacando que la población a la que se destinaría ese nuevo centro de salud está "perfectamente cubierta desde el punto de vista sanitario" y "las prioridades ahora mismo son otras".



"No hay intención de abordar la construcción de otro centro de salud en Piélagos", ha reconocido Rodríguez, apuntando que el centro de salud que se inauguró en Santa Cruz de Bezana en 2015, ya "se dimensionó" con la idea de que también atendiera a los vecinos del Ayuntamiento de Piélagos.



Y ha añadido que los vecinos de Boo de Piélagos, que serían los beneficiarios del centro que se anunció en 2018, disponen de un consultorio, dotado de un médico y una enfermera, que atiende de lunes a viernes (8.00 a 15.00 horas) y "están a 15 minutos del centro de salud de Renedo de Piélagos y a 5 minutos del de Bezana.



Además, afirmado que el consultorio atiende a unas 1.200 tarjetas sanitarias, cantidad insuficiente para abordar la construcción de un nuevo situación en la actual situación.



Por otra parte, Miguel Rodríguez ha afirmado que el Gobierno de Cantabria, sigue las indicaciones del Ministerio de Sanidad en cuanto a recomendar la vacunación contra gripe a los grupos de riesgo y a los mayores de 65 años, yendo más allá al rebajar esta edad a los 60 años; pero no contempla incluir en la campaña de vacunación al personal sanitario y a los cuidadores.



Así ha respondido al diputado del PP César Pascual, que le ha preguntado si el Ejecutivo cántabro contempla o está estudiando ir más allá de lo que dictan indicaciones y documentos elaborados antes de la llegada de la pandemia.



"Estaremos pendientes del Ministerio y su hubiera una recomendación en este sentido, la ejecutaremos", ha dicho Rodríguez.



Además, Armando Blanco (Vox) le ha planteado una batería de preguntas relacionadas con la compra de un millón de hisopos para las pruebas PCR. Miguel Rodríguez ha explicado que el Hospital Virtual Valdecilla llegó a producir hasta 3.000 hisopos al día en una "situación de emergencia", cuando había dificultades de mercado para adquirir este material.



"Se licita la compra porque el mercado ha vuelto a funcionar y produce más rápido y más barato", ha añadido el consejero apuntando, además, que el Hospital Virtual Valdecilla "no es un fábrica".