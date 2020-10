El 80% de los municipios tiene una incidencia de covid de menos de 100 casos

El 80,6 por ciento de los municipios de la Comunitat Valencia presenta una incidencia acumulada de coronavirus inferior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, mientras que el 3,7 por ciento ha superado los 300 casos en ese mismo periodo.

En concreto, 437 de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana tienen menos de cien casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, mientras que hay 20 municipios (14 en la provincia de Valencia, 3 en la de Alicante y 3 en la de Castellón) que superan los 300, según datos de la Conselleria de Sanidad recopilados por EFE.

LOS MUNICIPIOS CON MÁS INCIDENCIA

De entre la veintena de municipios con una incidencia acumulada superior a los 300 casos a fecha 15 de octubre, el primer puesto lo ocupa El Puig (Valencia), con 1.344'1 casos por cada cien mil habitantes, seguido de Caudete de las Fuentes (Valencia), con 1.000 casos, y de Guadassuar (Valencia), con 950'2.

De hecho, El Puig ha registrado en los últimos catorce días 116 casos positivos, que suponen el 73 % de su histórico de contagios (159 casos), mientras que en Caudete han confirmado en las últimas dos semanas el 58'3 % de todos sus casos (7 positivos, cuando la suma total es de 12) y Guadassuar ha notificado 56 casos en dos semanas (el 45'5 % de sus 123 casos).

En la provincia de Valencia, los catorce municipios que tienen una incidencia acumulada de coronavirus superior a los 300 casos son El Puig (1.344'1), Caudete (1.000), Guadassuar (950'2), Beniatjar (896'8), Albalat dels Tarongers (568'1), Rafelcofer (446'1), Fuenterrobles (439'8), La Yesa (436'6), Albalat de la Ribera (416'6), Alqueria de la Comtessa (406'5), Benifaió (384'5), Ademuz (383'8), Llocnou d’en Fenollet (327'5) y Requena (320'9).

En la provincia de Alicante, es el caso de las localidades de Penáguila (684'9 casos), Pinoso (502'1 casos) y Beniarrés (447'2 casos por cien mil habitantes), y en la provincia de Castellón se trata de Onda (402'2 casos), Vilanova d’Alcolea (342'4 casos) y Vilafamés (325'7 casos).

Por lo que respecta a los cuatro municipios de la Comunitat en los que desde el pasado viernes se aplican medidas restrictivas adicionales ante el coronavirus, Elche cuenta con una incidencia acumulada en los últimos catorce días de 175'4 casos por cada 100.000 habitantes, Orihuela de 196'3 casos, Onda de 402'2 y Guadassuar 950'2 casos.

MUNICIPIOS SIN CONTAGIOS EN 14 DÍAS

En los últimos catorce días, según los datos publicados por la Conselleria hasta el 15 de octubre, un total de 277 municipios de la Comunitat Valenciana no han registrado ningún contagio de coronavirus, lo que representa el 51'1 por ciento del total de la Comunitat.

En la provincia de Alicante, son 61 de los 141 municipios los que no han notificado nuevos casos en dos semanas, lo que supone el 43,3 % del total; en la de Castellón son 95 de sus 135 localidades los que no han confirmado nuevos contagios, el 70'4 %; y en la de Valencia son 121 de sus 265 municipios los que no tienen nuevos casos, el 45'5 % del total.

INCIDENCIA EN LA COMUNITAT Y ESPAÑA

En estos momentos, la incidencia acumulada en España durante los últimos catorce días es de 280,4 casos por cada cien mil habitantes y la de la Comunitat Valenciana es de 115,09, que es por tanto 2,44 veces más baja que la de España y sitúa a esta región como la segunda con la incidencia más baja de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Canarias.