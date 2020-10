Los Comités de Tumores mejoran la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama en un 10%

Los Comités de Tumores como el existente en el Servicio Integral de Oncología de Quirónsalud Valencia mejoran la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama en un 10% además de ofrecer una mejor calidad asistencial, tal y como afirma el doctor Antonio Llombart, jefe de la Unidad de Mama de Quirónsalud Valencia y constatan diferentes estudios de Inglaterra y Bélgica.

El comité de tumores es el espacio donde todos los especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento del paciente oncológico confluyen para analizar cada caso de manera individualizada. Esto supone una ventaja para los pacientes con cáncer dado que las decisiones diagnósticas y terapéuticas están consensuadas por todos los médicos que intervienen en el proceso entre los que se incluyen radiólogos, patólogos, cirujanos, oncólogos médicos o radioterapeutas. Como explica el doctor Andrés Poveda, Codirector del Servicio Integral de Oncología de Hospital Quirónsalud Valencia, “el mayor beneficio para las pacientes radica en poder ofrecerles tratamientos más acertados gracias al análisis común y particularizado de cada uno de nuestros pacientes además de los protocolos terapéuticos establecidos. En resumen, podríamos decir que los comités de tumores suponen un seguro para los pacientes y su existencia es obligada en los centros oncológicos de referencia”.

Además de los comités de tumores, el Servicio de Oncología Integral de Quirónsalud Valencia lleva años liderando diferentes estudios y ensayos clínicos centrados en el paciente oncológico con el objetivo de ofrecer otras opciones de tratamiento teniendo en cuenta que todos los adelantos, nuevos fármacos y firmas moleculares, provienen de resultados de ensayos clínicos.

En cáncer de mama la participación del equipo de Oncología de Quirónsalud Valencia ha sido determinante en la apuesta en marcha de algunos de los estudios más relevantes en cáncer de mama y tumores ginecológicos realizados en Europa en los últimos cinco años gracias a los cuales se están desarrollando nuevos fármacos en colaboración con la industria y grupos de pacientes cooperativos en Quirónsalud Valencia. “Uno de los últimos”, señala el doctor Antonio Llombart, “está explorando la incorporación de Abemaciclib, un nuevo fármaco en cáncer de mama, que ha permitido demostrar que su utilización aumenta la esperanza relativa de supervivencia en cáncer de mama sensible a terapias hormonales en un 15%”.

Como indica el doctor Poveda, “la participación en ensayos clínicos suponen un plus para el tratamiento de nuestros pacientes puesto que en ocasiones se agotan las opciones de tratamientos estándar y disponer de ensayos clínicos en esos casos es fundamental para poder salvar vidas”.

Oncología de precisión para el tratamiento de tumores agresivos o de origen desconocido

La medicina de precisión tiene como objetivo no solo averiguar las peculiaridades de cada paciente y tumor sino ofrecer los tratamientos más adecuados y precisos para que los personas con cáncer puedan beneficiarse de terapias más selectivas y seguras para su caso particular. Como explica el doctor Andrés Poveda, codirector del Servicio de Oncología Integral de Qurónsalud Valencia, “lo que hemos aprendido gracias al estudio del genoma humanos es que, para el diagnóstico de un cáncer en general, el primer apellido por así decirlo (cáncer de mama, de ovario o de otro tipo), no es suficiente, pues tienen más apellidos que diferencian unos de otros. Mutaciones, trastornos de expresión, receptores diferentes, etc. A medida que conocemos más detalles del tumor podemos enfocar de manera más precisa el tratamiento, tal y como llevamos realizando hace años en nuestro equipo”.

El Hospital Quironsalud Valencia ofrece la posibilidad de beneficiarse de la oncología de precisión a través de diversas plataformas genómicas adaptadas a las necesidades de cada caso. “La oncología personalizada va más allá de realizar un test genético sobre el tumor. La oncología de precisión cobra más sentido y es más eficiente cuando se integra en el contexto terapéutico y evolutivo de cada caso en particular. El objetivo de este proceso es por tanto realizar una recomendación terapéutica personalizada con las mayores probabilidades de éxito teniendo en cuenta la historia oncológica del paciente y otros factores”, afirma el doctor Antonio Llombart de Quirónsalud Valencia.

La oncología de precisión resulta de gran efectividad en tumores comunes que han agotado las opciones terapéuticas recogidas en guías clínicas, en tumores infrecuentes y agresivos con pocas posibilidades de respuesta al tratamiento convencional y tumores de origen desconocido.