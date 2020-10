Roquetas de Mar, capital del triatlón

El Cidade de Lugo Fluvial consiguió los dos trofeos de las ligas de clubes de la Federación Española de Triatlón, femenino y masculino, tras el cómputo de la suma de puntos de las tres últimas jornadas en cada categoría, disputadas en Roquetas de Mar. Con los campeonatos de España de Triatlón Clubes y Relevos el sábado, y las copas del Rey GO fit y de la Reina Iberdrola de Triatlón se cerraba la temporada liguera. El club lucense llegaba con casi todas las opciones de ser campeón en las dos categorías aunque no tuviera un buen fin de semana, o un buen domingo, pero también estuvo en los pódiums finales. Matinal de sol y muy buena temperatura en los amplios espacios naturales en los que se celebró la competición en Roquetas de Mar bajo el estricto protocolo de seguridad habitual de FETRI.



Diablillos de Rivas Mar de Pulpí terminó la Liga Nacional de Clubes de triatlón masculina en la segunda posición, y el tercer puesto fue para el Alusigma Peñota Dental Portugaletekoa. En la Liga Iberdrola de Clubes de triatlón femenina, el pódium con el Cidade de Lugo Fluvial lo completaron los equipos de Diablillos de Rivas Mar de Pulpí y Saltoki Trikideak.



La Copa del Rey GO fit de Triatlón, última jornada de la Liga Nacional de Clubes, tuvo como ganador por segundo año consecutivo al Universidad de Alicante, con un tiempo de 54:17, sólo dos segundos menos que el Cidade de Lugo Fluvial, segundo clasificado, y apenas 13 segundos menos que el Diablillos de Rivas Mar de Pulpí. El equipo universitario gana por segundo año consecutivo, y en caso de conseguir por tercera vez el título recibirá el trofeo en propiedad.



En Copa de la Reina Iberdrola de Triatlón, también última jornada de la Liga Iberdrola de Clubes, el Cidade de Lugo Fluvial no dio opción a sus rivales marcando un tiempo ganador de 1:01:24 y revalidando su condición, quedando a una victoria de ganar en propiedad el trofeo. En la segunda posición se registró un empate a 1:02:18 entre los equipos femeninos de Diablillos de Rivas Mar de Pulpí y Náutico de Narón.



Los trofeos de la Copa del Rey GO fit, Copa de la Reina Iberdrola, Liga Nacional de Clubes de Triatlón y Liga Iberdrola de Clubes fueron presentados por los presidentes de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, y Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; el Alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; la Diputada de Deportes en la Diputación de Almería, María Luisa Cruz; la Directora General de Deportes de la Junta de Andalucía, María de Nova; los concejales de Gobierno de Roquetas de Presidencia, Rocío Sánchez Llamas; Deportes, Jose Juan Rubí; y Turismo, Francisco Barrionuevo; y el Presidente de la Asociación para la Promoción Turística de Roquetas, Francisco García.



El Presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, hizo entrega a María de Nova, María Luisa Cruz y Gabriel Amat de un trofeo conmemorativo en agradecimiento por la ayuda prestada por la Dirección General de Deportes y la Junta de Andalucía; la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por su colaboración para la celebración de los eventos y el desarrollo del triatlón, repitiendo como sede y valorando FETRI especialmente su confianza en los protocolos de seguridad planteados por el Triatlón y respetados por clubes y deportistas.