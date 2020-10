Esta semana podría levantarse el veto de algún país para viajar a Lanzarote

El consejero de Promoción Turística en el Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, ha recalcado que “Lanzarote ahora mismo es un destino preferente para Europa”, aunque considera insuficiente lo que se está haciendo para generar confianza a nivel Estatal.

Por una parte, Vázquez afirma que "no podemos pensar que el turista debe viajar a Lanzarote cuando nosotros estamos diciendo que en España hagan turismo interior. Hay que esperar".

"Espero que esta semana se levante el veto y ya se empiece a viajar, no con normalidad pero sí con cierta progresividad", ha dicho Vázquez en los micrófonos de SER Lanzarote.

Por otra parte, ha recalcado que “no veo que se estén haciendo las cosas necesarias. Ahora mismo la imagen de España está muy deteriorada en temas de Covid”, y ha añadido que “en Lanzarote hemos hecho un buen trabajo, teníamos muy buenas cifras, habíamos hecho una promoción turística de forma progresiva, lo poco que había llegado con Covid se había atajado por el protocolo establecido. Con lo cual aquí en Lanzarote se han hecho las cosas bien”.

Insiste en que ”no depende de nosotros solo. La imagen de Lanzarote está asociada a Canarias y a España, y si la imagen de España no es buena lógicamente en Lanzarote también nos afecta”.

Aún así, aclara Vázquez, “podemos presumir de que Lanzarote sí genera confianza a los viajeros como destino turístico. Lo que nos queda es amarrar cifras de Covid y que los países permitan el viaje. Somos la única isla que crecía el año pasado con un 1,9%, las demás perdían turistas. Lanzarote tiene preferencia en que la elijan”.

La crisis migratoria y el Turismo

En cuanto a la crisis migratoria que se está viviendo, como miembro del Consejo de Gobierno en el Cabildo conejero, Vázquez ha valorado que “a esta gente hay que ayudarla pero el Gobierno de España no está haciendo absolutamente nada para que se pueda remediar. La solución siempre está en origen, no en destino”.

En este sentido, ha lamentado que “a nivel internacional estamos siendo un país de aspecto débil. No damos soluciones al problema que tenemos, somos la entrada de Europa por el sur. Lógicamente los países europeos están esperando que España ponga una solución y no la está dando. Esa es la imagen que estamos dando, que no somos capaces de solucionar esto”.

Sector Primario

El también consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote, se ha referido al agua de riego como uno de los principales problemas del sector.

“Quien tiene la potestad sobre los contratos es quien tiene que hacer cumplir la normativa. Esa potestad la tiene el Consejo del Agua, están los siete alcaldes representados, ellos son los que deciden qué obras se hacen, en qué lugar se hacen y qué se hace con ese contrato. Yo hago la presión suficiente lo que pasa que no tengo el poder de decisión para ver que se hace ahí con Canal Gestión”, ha recalcado Vázquez.

“Hay un problema de fondo que es que no se ha nombrado en su momento director de expediente, y los contratos públicos están obligados a nombrarlo que es el que hace y vela porque se cumpla ese contrato, además tiene que ser funcionario para poder sancionar. El problema es cómo se sanciona. Eso es un defecto de forma de quién activó ese contrato y por qué no se nombró en ese momento un director de expediente que controlara que el contrato se ejecutara conforme al pliego de condiciones”, ha explicado.