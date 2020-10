Los nueve médicos de Soria amenazan con pedir una excedencia cuando tomen posesión de su plaza

Los nueve médicos de atención primaria afectados por la anulación de las comisiones de servicios aplicada por la Junta de Castilla y León que deberán abandonar los centros de salud de Soria el próximo viernes camino a los lugares donde han aprobado que son Sanabria (Zamora), Ponferrada (León) y Burgos, han decidido que pedirán una excedencia para no incorporarse a su plaza de origen.

Las reuniones de trabajo no se han hecho esperar y a primera hora de esta mañana el director de Atención Primaria de Soria, Javier Iglesias, ha convocado a los nueve médicos para trasladarles las novedades sobre su futuro de cara al próximo viernes que es cuando van a tomar posesión de su plaza fuera de Soria. El gobierno regional está enrocado explica Abilio Fernández, médico en Quintana Redonda, “no nos dan soluciones todavía porque es cuestión política, los gerentes de León, Burgos y Zamora no quieren aprobar nuestras comisiones de servicios para que nos vayamos de aquí y nadie hace nada, así que pediremos una excedencia para que, si los sorianos se quedan aquí, que también se queden sin médicos allí. Trabajaremos mientras tanto en la sanidad privada pero en Soria”.

Abilio Fernández añade que la situación en la sanidad soriana se pone muy complicada porque a día de hoy no se abarca la asistencia sanitaria a toda la provincia con las vacantes existentes, por lo que con otras nueve plazas libres más, la sanidad queda bajo mínimos. “Luego nos venden que no hay médicos para contratar, y eso no es cierto, nosotros vamos a ir a la sanidad privada y mientras va a ver más de una veintena de plazas sin cubrir en la provincia”.

De las 302 plazas ofertadas en toda la Comunidad tan solo 9 se adjudicaron a Soria, y se ha tardado dos años en resolver la oposición, “algo está haciendo mal la administración de Castilla y León que deberían hacerse mirar porque en Aragón el examen fue el mismo día que aquí y tomaron posesión de las plazas hace un año”.

Más de 500 personas se concentraron en la capital el sábado por la mañana frente a la delegación del Gobierno y en cada uno de los centros de salud. Un millar lo hizo en los centros de Matamala de Almazán, Quintana Redonda, Covaleda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero y San Leonardo de Yagüe, convocados por la plataforma Soria ¡Ya! “En menos de 24 horas la plataforma movilizó a los sorianos para que manifestaran su rechazo a la salida de los nueve médicos de la provincia”, explica el portavoz Toño Palomar que asegura que están satisfechos con la respuesta de los sorianos.

Palomar añade “que la indignación es absoluta ya con la sanidad en Soria, no solo en la capital, sino en todos los pueblos, tal y como nos trasladan los manifestantes. Esta situación es consecuencia del bipartidismo que ha gobernado esta provincia y esta comunidad a la que ahora los políticos de la oposición quieren subirse al carro”.

Otra de las iniciativas en apoyo a estos médicos de Atención Primaria la ha puesto en marcha el PSOE de Soria que ha abierto en Change.org una recogida de firma para que la Junta frene su marcha. El secretario provincial del PSOE, Luis Rey, coordinó ayer la reunión entre los responsables de la Ejecutiva Provincial, parlamentarios autonómicos, alcaldes de los municipios afectados gobernados por el PSOE, y portavoces de aquellos en los que la Alcaldía no es socialista, para analizar la situación. Asegura que se corre el riesgo de que se amorticen las plazas.

Rey recogió la inquietud de los municipios afectados de los que casi 9.000 habitantes verían mermadas sus prestaciones sanitarias al perder su facultativo de referencia. Además de las 2.700 firmas que llevan recogidas en change.org, también están recogiendo rúbricas en los consultorios y llevarán el asunto a las Cortes.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, confía en que la gerencia regional encuentre solución antes del viernes. Asegura que el gerente Manuel Mitadiel está buscando la mejor solución para cada caso, “así me los está transmitiendo cada vez que hablo con él”.

El presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, recuerda que “hace un año que el consejo del colegio regional de médicos alertó aquí en Soria que la situación de Atención Primaria en Soria era inviable con los datos de jubilaciones y vacantes que se venían registrando”.

En cuanto a la situación de la Covid19 en Soria, el brote de Valdeavellano de Tera alcanza los 73 casos positivos. La delegada territorial explica que el foco se produjo en un bar del municipio. El brote afecta a la residencia de ancianos con 30 residentes y un trabajador del centro de mayores de la localidad con PCR positiva a la COVID-19. Hay que lamentar el fallecimiento de uno de los residentes (con PCR positiva) en el Servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara. Otro brote mixto ha obligado a cerrar un aula del IES Politécnico. Respecto a la espera que se produce en la calle en el servicio de urgencias de algunos centros de salud de La Milagrosa, De Gregorio insiste en que están trabajando para habilitar un triaje adecuado.