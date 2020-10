La pròxima promoció de policies començarà el 25 de gener amb torns

El miler d'aspirants a mossos i policies locals de la pròxima promoció hauran de fer torns de matí i tarda tot el curs, per primera vegada, a l'Escola de Mollet, per reduir el risc de contagi de COVID. La formació començarà a finals de gener, amb quatre mesos de retard respecte altres anys perquè la pandèmia ha alentit els processos selectius.

El virus ja va obligar als gestors de l'Institut de Seguretat Pública (ISPC) a pensar noves maneres de fer classes i d'organitzar-se. La darrera promoció de policies va sortir al carrer a l'agost, quan normalment ho fan al juny, i enguany el calendari també corre.

El curs bàsic de formació pels futurs mossos i policies locals començarà el dilluns 25 de gener i les seccions es reduiran a la meitat amb entre 12 i 15 alumnes. Els torns seran al matí de 8 a dos quarts de 3 i a la tarda de dos quarts de 3 a les 8. Montserrat Royes, directora de l'ISPC ha explicat a SER Catalunya que es tracta d'esponjar els grups.

A més, el curs durarà 8 mesos, un menys del que és habitual. Royes diu que és una mesura excepcional. "Si em pregunteu si això serà sempre així? dic rotundament que no! És un curs especial".

Un 30'5 % de les classes, 306 hores es faran en línia, a distància, i 695 seran presencials. A més, per Setmana Santa no hi haurà vacances, ha dit Royes, per aprofitar el temps. Tot plegat també suposarà un increment del pressupost perquè els estudiants estaran més hores a l'Institut i els professors hauran de doblar l'horari per fer classes o se n'hauran de contractar més. El curs acabarà a finals de setembre amb la idea que a l'agost hi hagi vacances però per tenir un mes de marge si cal recuperar classes davant d'un eventual confinament d'una secció.

Mentrestant, a l'Escola de Bombers i Protecció Civil hi ha actualment 80 aspirants al cos de Bombers de Barcelona. Hi ha 10 aules de mòduls prefabricats "que permeten esponjar grups". Són grups bombolla. També s'està fent formació presencial de promoció de caporal o sergent tant a Bombers com a Policies Locals i Mossos, que acabaran abans de finals d'any. A més, hi ha cursos d'especialització com el de la canina, que evidentment és presencial perquè hi van amb el gos, el d'intervenció en medi marítim amb 33 alumnes de la futura Policia Marítima i també un curs de formadors en tècniques policials, que acaba el 23 d'octubre.

A banda de formar policies i bombers, a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès també s'hi imparteix des de fa 7 cursos un Grau en Seguretat com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Des d'aquest passat dijous, 315 alumnes segueixen les classes teòriques online, després de les restriccions dictades pel Govern.

Aquests estudiants han tingut a prop la figura del conegut com "Guaita Covid", personal contractat per explicar els riscos del contagi i conscienciar de la necessitat de dur mascareta, mantenir distància de seguretat i fer servir gel hidroalcohòlic, que està disponible a nombrosos punts de l'ISPC. "És una figura que ha fet recordatoris a l'inici del curs quan encara podia ser presencial i que després podia fer un seguiment si es detectava un relaxament de les mesures".