Ziganda: "Nos falta lo más difícil: hacer gol"

Sin tiempo para lamentarse por lo ocurrido en Montilivi, el Real Oviedo tendrá este jueves una nueva cita liguera. Los azules se medirán al Rayo Vallecano, desde las 19:00 horas, en el Carlos Tartiere. Pero la acumulación de encuentros en pocos días no solo se queda ahí, sino que el conjunto carbayón se verás las caras el domingo contra el Leganés en Butarque (18:15 horas), y el próximo miércoles 28 de octubre recibirá a la UD Logroñés (21:30 horas) antes de visitar a la UD Las Palmas el último fin de semana de este mes, en horario todavía por confirmar.

Visto el calendario que se le avecina al equipo ovetense, José Ángel Ziganda medita hacer rotaciones:

"Entre jueves y domingo seguro que habrá cambios. Nos falta lo más difícil, que es hacer gol, acertar. El Girona era un rival muy compacto y jugó con un trivote, con defensas que son defensas y delanteros que son casi centrocampistas. Nosotros cuando jugamos en casa lo hacemos con bastante gente ofensiva", destacó el técnico en primer lugar.

"Nos falta que se nos caigan los goles, esa confianza de sentir que vamos a hacer gol. Pero tampoco le doy más importancia de la debida. Tenemos que insistir y plantear situaciones entrenando para que luego en el campo seamos capaces de encontrarlas y que vayamos cogiendo esa confianza, que no sea solo una cuestión de delanteros, sino grupal. Estoy seguro de que llegará porque en pretemporada lo tuvimosn y esto solo va a ser una racha", contestó al ser preguntado por la falta de efectividad del equipo.

"Tenemos una plantilla para jugar con diferentes sistemas. Es un proceso muy largo, que tiene que ser de mejora continuo. Estamos a tiempo de buscar esa alineación o ese bloque que nos haga estar más cerca de ganar".

Hay jugadores como Riki, Jimmy, Cedric o Mujica que apenas han tenido minutos para demostrar sus capacidades. Ziganda no pierde la confianza en ellos y les pide paciencia y esfuerzo: "No hay sitio para todos. De 25 juegan 11, pero yo estoy contento con la actitud, el respeto y el nivel que dan en los entrenamientos. Tienen pruebas de compañeros que han estado sin jugar y luego se han quedado, aquí no se cierra la puerta a nadie. Su trabajo es entrenar duro y estar a disposición del entrenador. Creo que lo hacen a diario porque su actitud es ejemplar. Seguro que alguno entrará estos días y esperemos que no sea un examen final y que jueguen como están entrenando".

Otro caso es el de Aburjania, que no ha tenido la oportunidad de debutar desde que llegó al Oviedo. Comentó el técnico navarro que "tiene una competencia muy dura con Tejera y Édgar, quienes están muy bien casi todos los partidos. No lo tiene fácil. Tampoco está teniendo esa continuidad, entre que vino tarde, luego se fue con su selección... pero el año es muy largo y si ha venido es porque confiamos en él. Seguro que entrará y podrá mostrar las cualidades que tiene".

Por último, también analizó al rival que tendrán enfrente este jueves y que viene de ganar al Espanyol, en la que ha sido la única derrota del conjunto perico hasta el momento. "Tienen mucha calidad. En cuanto a favoritos para ascender está el Espanyol claramente y luego hay un grupo de 6 o 7 equipos por presupuesto o plantilla que están por encima de los demás, y de esos 6 o 7 pondría el primero al Rayo. Son jugadores que tienen la pelota, disfrutan con ella, tienen uno contra uno, velocidad, y llaman la atención en esta categoría", aseguró Ziganda.