Una semana en huelga de hambre ante la Generalitat porque le han denegado la Renta Garantizada

Una bicicleta, una funda nórdica sin sábana, un saco de dormir, un perrito y cuatro trastos. Es lo que se llevó Daniel Cedrún a la plaza Sant Jaume de Barcelona para hacer una huelga de hambre indefinida hasta que alguien saliera del Palau de la Generalitat y le diera una respuesta o una solución. A sus pies, dos carteles: "¿Dónde está el Ingreso Mínimo vital y la Renta garantizada? Ayudas para personas sin recursos básicos". Y junto a otro: "¿Dónde está la Generalitat? Que ponga freno a la miseria que deambula por las calles de Barcelona".

Hace unos meses, en abril, el Daniel era un hombre de 62 años que vivía en la calle Mallorca, trabajaba de soldador y no tenía grandes sobresaltos. El coronavirus lo estropeó todo: lo echaron del trabajo, dejó de pagar el piso porque no tenía ahorros y los propietarios le invitaron a marcharse. Él no se resistió, no se atrincheró en su vivienda, y comenzó un periplo por las calles de la ciudad. Ayer fue su cumpleaños, e hizo años acampado en la plaza Sant Jaume, en una huelga de hambre indefinida que según dice, acabará "hasta que me den una solución o hasta que me lleven al hospital con una orden judicial, porque si no de aquí no me sacan ". Asegura que él no quiere vivir de una paga estatal sino que quiere encontrar trabajo, pero que con su edad no salen muchas oportunidades. "Sé trabajar de soldador, he hecho carteles luminosos, también puedo hacer cosas de jardinería, soy muy polivalente", asiente.

Por su parte, las administraciones dicen que no pueden hacer nada por su caso. Desde la conselleria de Asuntos Sociales lamentan que no pueden dar información de expedientes de la Renta Garantizada por la ley de protección de datos, pero aseguran que si ha sido denegada debe ser porque incumple algún punto de la normativa. Daniel no lleva dos años naturales empadronado en Cataluña y, este, podría ser uno de los motivos por la que se le ha denegado, ya que es un requisito imprescindible. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, la Delegación del Gobierno en Cataluña admite que su expediente hace meses que está en trámite y que saldrá una resolución.

"Me ha pasado de todo. Se han meado encima, me han pegado, me han robado. No es agradable vivir en la calle. Y por vivir en la calle no eres mala persona, no somos todos borrachos, ni ladrones ni yonquis". Asegura que desde que puso sus utensilios en medio de Sant Jaume, la Guardia Urbana le ha intimidado para que se marche, pero que está seguro de su acción y que se quedará. Dice que tampoco tiene más opción: "ante la situación en la que estoy, qué hago? Robo, o me suicido. Y como no quiero hacer ninguna de las dos cosas, aquí estoy", remata.