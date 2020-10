Las UCI de Cataluña están ocupadas al 80%

En una entrevista en el programa 'Aquí Cuní' de SER Catalunya, el secretario general de Salud de la Generalitat de Cataluña, ha revelado que, ahora mismo, el 80% de las unidades de cuidados intensivas están ocupadas. Tanto es así que ya hay hospitales, como el de Figueres, que han aparcado la actividad quirúrgica para centrarse en los pacientes de coronavirus. Otros centros también advierten que están a una o dos semanas de tener que reprogramar operaciones, mientras el director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, ha admitido que, si las medidas adoptadas no son eficaces y la escalada de contagios no afloja, se deberán aparcar las intervenciones banales.

Marc Ramentol advierte que "no hay indicadores para el optimismo" y que "la situación siempre puede ir a peor, estamos a principios de la ola. En última instancia podemos avanzar en la restricción de los ámbitos que hemos preservado Hay margen para endurecer las restricciones "

El secretario general de Salud dice que "difícilmente podemos descartar el confinamiento domiciliario, pero no está sobre la mesa. Es una medida que no nos podemos permitir como país". Y ha explicado que les interesa mucho la experiencia de los países que están aplicando un toque de queda porque "hoy en día no hay evidencia de la efectividad de esta medida".

Ramentol no ha rehuido la polémica debido a que la aplicación Radar Covid no se aplique en Cataluña: "La aplicación es una buena solución, siempre que esté bien integrada en nuestro sistema de rastreo. La estamos ultimando. La daremos a conocer en los próximos días. Sin esta integración efectiva puede producir confusión. Lo que nos interesa es mejorar la cifra del 40% de la gente que no hace cuarentena. Hay muy pocas CCAA que estén utilizando Radar Covid integrada con sus sistemas de rastreo "

El secretario general de Salud explicó que se están haciendo más de 20.000 PCR al día y "nuestro camino es aumentar la capacidad y hacer más para tener una foto más exacta de la pandemia"

Ramentol, que ha reconocido que "uno desde objetivos es reabrir los CAPS, también ha explicado que" el 061 ha aumentado un 134 por ciento el volumen de llamadas en el último más, hasta 16.000 llamadas al día "