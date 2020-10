Hace dos días nos enteramos de que la Sala Baba Bar cerraba definitivamente sus puertas a causa de la pandemia.

Quizás no hayan oído hablar nunca del Baba Bar, o quizás sí pero nunca se hayan animado a bajar esa rampa de la calle Pérez Cepeda que llevaba a un lugar en donde se juntaban músicos, comediantes, improvisadores, actores y poetas en un pequeño escenario, rodeado de velas y fotografías de grandes músicos del jazz, para dar rienda suelta a su creatividad, con el ánimo de entretener y emocionar a quienes tenían la osadía de apostar por la cultura en vivo y en directo.

Baba Bar fue la segunda casa de muchos de nosotros, el lugar donde crecimos como artistas, donde reímos y lloramos, donde triunfamos y también donde fracasamos estrepitosamente. Estoy seguro de que los cronistas locales, cuando se haga una radiografía de este principio de siglo en A Coruña, hablarán de toda una generación de artistas que se forjó bajo los tres pequeños focos que iluminaban las tablas del Baba.

Ahora cierra sus puertas y lo hace repartiendo vivencias, como ha hecho siempre. Porque al Baba se iba a vivir, porque la cultura en directo es pura vida. Porque no hay trampa, ni cartón, ni efectos especiales. Porque actuar con el público a medio metro de ti, poder ver sus caras, sus sonrisas, sus ojos humedecidos, sus manos entrecruzadas, es algo que no hay teatro ni estadio de fútbol que lo iguale.

Cierra el Baba y el futuro de la escena local está en la cuerda floja. No se cual es la solución pero si se que debemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades a la cultura de esta ciudad. Les necesitamos. No dejen que se sigan apagando luces, no vaya a ser que nos quedemos totalmente a oscuras. Qué duda cabe.