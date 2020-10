Abalde asegura que el comportamiento de los estudiantes de la UDC es "ejemplar"

La Universidade de A Coruña ha comenzado esta mañana a realizar test serológicos entre los estudiantes del campus de Ferrol. Una campaña que según el rector, Julio Abalde, se trasladará a A Coruña "en breve". La UDC tiene constancia de que entre su alumnado hay una decena de contagios semanales, por lo que el rector rechaza las críticas por el supuesto comportamiento irresponsable de los universitarios, entre ellas las del presidente de la Xunta.

Por ahora la universidad no se ha visto obligada a cerrar ningún aula ni a poner en cuarentena a ningún grupo. Las clases se están desarrollando según Abalde "con normalidad", en "equilibrio" entre la presencialidad y el estudio online. Abalde ha destacado el esfuerzo de los estudiantes de la UDC durante este primer mes de curso universitario: "Os estudantes están actuando con responsabilidade, cumprindo os protocolos que se establence, eu penso que son situacións sociais que se producen nen non se poden vincular estrictamente o ambito universitario, desde logo nas universidades se cumpren estrictamente os protocolos, creo que é inxusto cargar sobre os universitarios a pandemia, non temos casos de actuacións irregulares por parte dos alumnos da universidade, botellóns nin nada, os temas das reunións sociales son de toda a sociedade".

Abalde ha reconocido que las cuentas de la UDC se van a ver "notablemente afectadas" por el aumento de los costes derivados de la pandemia y también la falta de ingresos. Las universidades españolas están a la espera de que el Estado tramite una serie de fondos específicos para paliar esta situación, si bien Abalde reconoce que la cuentía nunca podrá superar el impacto global de la pandemia.

Cambio de radiadores e iluminación para ahorrar en el recibo de la luz

La Universidade da Coruña ahorrará una media de 240 mil euros al año en el recibo de la luz. La Xunta de Galicia destina dos millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en seis edificios de los campus universitarios. El Delegado territorial Gonzalo Trenor y el rector Julio Abalde han visitado las obras que se acometen en el pabellón de deportes del campus de Elviña.

Con una inversión de casi 700 mil euros del Instituto Enerxético de Galicia , en el Pabellón se realizarán mejoras de la cubierta y fachada, se sustituirá la iluminación por tecnología Led y se cambiarán los radiadores y termos eléctricos por dos bombas de calor de 25 kilowatios y siete radiadores de baja temperatura.