Marea Atlántica reclama un pleno para tratar los incumplimientos del gobierno y la Xunta en infraestructuras

La Marea Atlántica ha vuelto a reclamar la celebración de un pleno municipal extraordinario que aborde los incumplimientos con la ciudad del gobierno central y la Xunta en materia de infraestructuras. Critica que no hay movimiento desde el Ayuntamiento para reclamar mejoras ahora que se están redactando los presupuestos de estas dos instituciones. La intermodal es una de las infraestructuras pendientes que subraya junto a lo condonación de la deuda del puerto.

El tren a Langosteira, la anunciada pasarela de Predralonga, las mejoras y ampliación de Alfonso Molina siguen también pendientes, según recuerda la Marea. María García, su portavoz, critica lo que considera parálisis municipal: "Nun momento que consideramos clave non vemos movementos no concello, non so anuncia que non cambiaran os orzamentos, se non que non coñecemos nin a primeira demanda do concello para o Estado ou á Xunta"

Reivindica como parte de la gestión de la Marea la inauguración del patio cubierto del San Francisco Javier y advierte que quedan otros siete patios pendientes, los del Emilia Pardo Bazán, el José Cornide, Labaca, Ramón de la Sagra, Curros Enríquez, Manuel Murguía y Zalaeta.

Considera que la Xunta repite año tras año las mismas infraestructuras en los presupuestos que siguen quedando pendientes. Y cita en ese apartado o el centro Amizar.