Asamblea para constituir la Mancomunidad de A Coruña sin consenso

El Consorcio de A Coruña hoy da un paso más hacia su disolución y conversión en Mancomunidad. A las cinco de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad, están convocados los 136 concejales de los ocho municipios que conforman el ente comarcal para celebrar la Asamblea Constituyente de la Mancomunidad. No habrá unanimidad. El PP y el PSOE, con mayoría holgada, votarán afirmativamente, Alternativa dos Veciños con Ángel García Seoane a la cabeza votará en contra y el BNG se abstendrá. El presidente de la Gestora y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, no entiende la posición de su homólogo de Oleiros: "No lo entendería, porque si no no hubiéramos convocado la asamblea, si Alternativa nos hubiera manifestado que no está de acuerdo, no lo habríamos convocado, sería un ridículo espantoso, la cuadratura del círculo en el consorcio es absolutamente imposible de hacer"

En la sesión previa a esta asamblea, de los 8 municipios del Consorcio, seis votaron a favor de su celebración y dos se abstuvieron. El alcalde oleirense no está de acuerdo con el procedimiento seguido: "Hai que facer a liquidación do consorcio e saber un montón de cousas antes de tomar a decisión de crear mancomunidade, nos estamos a favor da súa creación pero non de calquera forma nin saltandose á torera un mont´pon de obligacións que están recolloidas nas leis".

En la Asamblea de esta tarde se aprobarán provisionalmente los estatutos de funcionamiento de la Mancomunidad. Hoy es necesaria una mayoría simple. A partir de ahí, los estatutos se expondrán al público, se someterán a informe de la Diputación y luego se enviarán a la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta. Si hay alegaciones, serán resueltas por la Comisión Gestora y finalmente deben ser ratificados en cada pleno para la constitución de la Mancomunidad. En caso de que una de las ocho corporaciones municipales no de el visto bueno a los estatutos, la Mancomunidad no podrá constituirse.