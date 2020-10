A Lugo, amb rotacions

Stuani i Juanpe ja no hi van poder ser en l'últim partit. El central canari encara en té per unes setmanes però l'uruguaià ja ha fet part de l'entrenament amb el grup i podria reaparèixer el cap de setmana o el dimecres 28 en una nova jornada intersetmanal.

El cas d'Aday sembla poca cosa. Francisco ha explicat que va notar una punxada en la primera part contra l'Oviedo i que han volgut anar amb precaució fins a saber l'abast real de la lesió. Li han fet proves. I Muric es va lesionar el quadriceps de la cama dreta jugant amb Kosovo i estarà fora dels terrenys de joc 3 setmanes. L'absència de Yan Couto -encara sense debutar- és perquè Brasil l'ha convocat i ja havia de viatjar.

Les absències han fet que el central Arnau Martínez i el porter Murillo entrin a la llista dels 21 que es desplacen demà a Lugo, on Francisco ja ha anunciat que hi haurà rotacions. La baixa obligada d'Aday podria cobrir-la Yoel Bárcenas i el tècnic ha dit que n'hi haurà més perquè "hi ha jugadors que corren el risc de lesionar-se si segueixen acumulant minuts".

L'uruguaià Cristóforo ha estat titular en les dues últimes aparicions però l'han canviat poc després de la hora de joc perquè venia de no jugar durant molt de temps. Sylla ha encadenat 180 minuts consecutius després, també, d'una aturada llarga i Calavera i Bernardo ho han jugat tot encara que el Girona no va sobrat d'efectius en aquestes dues posicions. A l'esquerra, Luna també acumula quasi tres partits sencers i aquí sí que Franquesa és una opció fresca de recanvi.

Monchu, Samu Saiz i Gumbau han estat titulars en els 4 partits de lliga però, sobretot els dos primers, semblen peces clau en l'esquema d'un Francisco que diu estar molt satisfet amb una plantilla que li permet "canviar el sistema amb el partit en marxa com en l'últim i tornar-lo a canviar si fa falta". També ha destacat el treball en el dia a dia d'elements com Valery o Pablo Moreno, que han perdut protagonisme les últimes jornades però que -ha advertit- tindran minuts en els partits que venen.

Al davant hi haurà un Lugo que ve de fer un relleu a la banqueta i que té matisos diferents en funció de si juga un jugador com Cristian Herrera o ho fa un altre. El que és referencial és el joc directe a Manu Barreiro. En aquest sentit, l'entrenador del Girona ha recalcat que caldrà "estar molt junts i atents" a les pilotes que despengi Barreiro i "aprofitar els espais que deixin quan perdin la pilota".

El Girona es presenta al partit després de dues victòries per la mínima i deixant la porta a zero. Francisco diu que seria "reconfortant" obtenir una tercera victòria seguida, sobretot des del punt de vista anímic, però adverteix que el Lugo els ho posarà molt difícil amb jugadors que, en alguns casos, "acumulen més de 200 partits a Segona Divisió".