"Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor": Andrea Levy estalla de forma inesperada

La comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid de este martes ha sido más bronca de lo habitual. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y la socialista Mar Espinar se han enzarzado en un cruce de acusaciones que han acabado con un gran enfado de la popular sobre cuestiones que ni siquiera se han mencionado durante la sesión.

Espinar ha reprochado a Levy que esté más pendiente de acudir a alfombras rojas y de Instagram que de gestionar la cultura en la ciudad. La delegada le ha respondido con cierta ironía: "Voy a hacer caso omiso a todos esos pretendidos mordiscos que se cree que da la portavoz del PSOE, pero que si uno contempla no llegan ni a hacer pellizcos y de ahí su frustración. Yo sólo soy mera delegada, no puedo ocuparme de lo que es su frustración por no ser nada ni nadie y le invito a que además de ver mi Instagram y seguirme en redes, se ocupe más de la cultura porque parece que usted está más entretenida en mi persona, que debe ser que le gusto, y supongo que de ahí esos guiños que hace tanto las lecturas que otra cosa". Y, sin que la portavoz socialista haya hecho mención alguna al ámbito personal de Levy, ésta ha empezado a conducir la conversación hacia allí: "A lo mejor si no criticara en lo personal, sino en lo político, como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura conocería más al sector cultural, que conoce mucho más a esta delegada que a usted, le duela donde le duela", ha sentenciado al tiempo que defendía su presencia en actos como parte de su trabajo.

"Mucho dice usted que trabaja", ha respondido Mar Espinar recordando que ella es "madre trabajadora" y que eso le deja poco tiempo para acudir a tantos actos como le gustaría. En ese momento, la réplica de Levy se ha vuelo mucho más dura: "Señora portavoz del partido socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba de juzgar por no ser madre a mi edad, señora socialista feminista. Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunas no somos madres, pero también conciliamos, con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal", ha dicho en alusión de la carta de queja que mandó el PSM cuando la delagada no estuvo presente en una reunión de los acuerdos de la Villa porque estaba cuidando de su padre enfermo.

Ha vuelto a insistir en que Espinar le juzga por su vida personal desde que es delegada: "Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es usted una socialista machista y así se lo tengo que decir", ha sentenciado cuando en ningún momento de esta comisión se había hecho mención a este asunto. La explosión de Andrea Levy ha llamado la atención por inesperada, como si estuviera respondido a otra interpelación que nunca ocurrió.

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es"

Después de llamar machista a la portavoz socialista, Andrea Levy ha criticado a la concejala de Más Madrid Pilar Perea por el collar que lleva puesto: "Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es".

En ese momento, el presidente de la comisión ha interrumpido a la delegada: "Podemos argumentar todos nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie por su vestimenta". Y entonces ha sido Levy la que le ha interrumpido a él: "¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo debo hacer mi intervención como delegada?", ha dicho, defendiendo después que todo se trataba de una argucia para defender a su compañera de partido. De nuevo, Andrea Levy se expresaba en un tono beligerante, como si se viene atacada por todos constantemente.

Ediles del PSOE y Más Madrid piden amparo al alcalde por "insultos" de Levy

Después de estas intervenciones de Levy, las concejalas del Ayuntamiento de Madrid Mar Espinar (PSOE) y Pilar Perea (Más Madrid) han remitido este martes una queja formal al alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), para pedirle amparo ante los "insultos, agravios y descalificaciones" que alegan haber sufrido por parte de la delegada de Cultura.

En el escrito, a la que ha tenido acceso Efe, las ediles censuran el tono "a todas luces inapropiado" mostrado por Levy en la sesión de este martes, e instan al alcalde a impedir "que se repitan escenas" de este tipo, al tiempo que "se reservan el derecho a emprender las acciones legales que consideren oportunas".

Desde el PSOE y Más Madrid reprueban las "injurias" y "ataques directos a la profesionalidad" realizados por Levy, así como su tono "absolutamente fuera de lugar" y su "menosprecio absoluto" a las ediles y al presidente de la comisión.