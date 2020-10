El cupón de la ONCE felicita los 45 años de Cantores de Híspalis

La ONCE dedica el sorteo del martes 27 de octubre a los 45 años de trayectoria musical de ‘Cantores de Híspalis’.

La imagen de un primer plano de los componentes del grupo musical sevillano vestidos de esmoquin, con Pascual González en el centro, ocupan la portada de los cinco millones y medio de cupones que emite la ONCE para este sorteo.

De este momento han querido ser testigos los micrófonos de Radio Sevilla. Aquí puedes escucharlo...

“Pocos fenómenos habrán unido por igual a tantas personas, independientemente de su situación y sus limitaciones, que una de vuestras sevillanas”, les dijo Cristóbal Martínez. “Más allá de democratizar y reinterpretar las sevillanas, vuestras composiciones han sido un motor de estímulo y una inyección de vitalidad que representa el valor de la universalidad sin barreras que reivindicamos en la ONCE”.

Martínez les dio las gracias por haber dado ilusión, alegría y esperanza a Sevilla y a España entera con su talento “y sobre todo por demostrar que, con voluntad, todo es posible en la vida”. En este sentido reivindicó su arte “hoy más necesario que nunca para no perder el ánimo y encarar de frente la vida, por muchas dificultades que tengamos por delante”. A su juicio, los cinco millones y medio de cupones que emite la ONCE para este sorteo son “cinco millones y medio de aplausos a Cantores desde toda España”.

En el acto ha participado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien destacó su vinculación personal con la formación sevillana. “Lo que más me vincula a Cantores es la profunda admiración que siento por ellos –afirmó el presidente de la diputación de Sevill –. Hablar de Cantores de Híspalis es hablar de un antes y un después en el mundo de las sevillanas. Son quizá los artífices de que este género se convirtiese en un fenómeno internacional y eso, en términos de marca para esta provincia y para Andalucía, es impagable”.

En representación del grupo, Juan Luis Calceteiro ‘Juani’ agradeció a la ONCE su iniciativa. “Este premio no es igual que los demás, ni muchísimo menos –dijo-. Que la ONCE se haya acordado de nosotros va mucho más allá que un premio porque te dignifica como persona porque estás mandándole un mensaje a la gente de solidaridad, de cariño y de igualdad entre todos los españoles”.

Tras la presentación, que ha presentado Víctor García Rayo, ‘Cantores de Híspalis’ interpretaron, entre otras canciones, la sevillana que han compuesto dedicada a los vendedores de la ONCE durante la pandemia, que bailaron un grupo de personas ciegas o con discapacidad visual grave. Al acto han asistido representantes de la Sevilla social como el presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto Pérez Calero, el presidente de la Fundación del Betis, Rafael Gordillo o el embajador de la Fundación del Sevilla FC, Antonio Álvarez o la cantante de copla Joana Jiménez.

El grupo sevillano ha conseguido discos de oro y platino en repetidas ocasiones por sus millonarias ventas en todo el mundo. Números Uno en las listas internacionales de todo el planeta, ocho discos de diamante avalan sus grandes producciones discográficas. El grupo, que nació en Salamanca, donde Pascual González estudiaba Pedagogía, compuso allí los primeros temas del que sería el primer disco de Cantores de Híspalis, formando trío con Juan Luis Calceteiro “Juani” y José Antonio Rúa “Canijo”. Gracias a Cantores de Híspalis, llegó la etapa pletórica de las sevillanas, a la que otros artistas empujaron consiguiendo la llamada “Moda de las sevillanas”. Las sevillanas lideraban la música nacional y fueron muchos los artistas de otros géneros que grabaron por sevillanas. Julio Iglesias, Dúo Dinámico, Massiel, Sergio y Estíbaliz, Los Sabandeños y Olga Ramos entre otros.

Desde 2018 Cantores de Híspalis ofrece el considerado mayor espectáculo cofrade de la historia ’Cristo, pasión y esperanza’, que pasean por toda España. Y para celebrar su 45 aniversario han lanzado el tema ‘Tranquilo’, compuesto por Pascual González durante el confinamiento, con el que quieren realizar la vuelta al mundo de las sevillanas con una gran obra de carácter internacional que se está grabando en la actualidad.