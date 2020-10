CC rechaza la propuesta del PSOE sobre la Cueva de los Verdes

La Comisión Permanente de Coalición Canaria Lanzarote ha decidido en la noche de este lunes, rechazar la propuesta del Partido Socialista para aprobar un “nuevo acuerdo sobre las Cueva de los Verdes”. El convenio vigente, firmado por el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría, recuerdan los nacionalistas, puso fin al conflicto originado por el impago del canon durante la etapa del PSOE y Carlos Espino al frente de su partido y los CACT entre los años 2007 y 2009.

Ahora, los nacionalistas, que nunca entendieron los duros ataques de la presidenta insular, Mª Dolores Corujo, al acuerdo en vigor aprobado también por el PSOE cogobernando con CC en la primera institución, han mostrado su profundo malestar.

“Hasta la pasada semana, y tras sus anuncios públicos, el alcalde no ofreció una propuesta formal a los concejales de CC. Esta propuesta ha sido trasladada a la dirección del partido y, tal y como hemos podido comprobar con nuestros compañeros de Haría, es un documento que desde la perspectiva de los intereses de los ciudadanos del municipio norteño, no solo no añade nada nuevo, sino que, además, renuncia a tres de los 18 millones de euros contemplados en el Plan de Desarrollo”, ha explicado la secretaria insular de CC Lanzarote, Migdalia Machín.

Rechazo a la propuesta del PSOE

Los nacionalistas rechazan el propio objeto del supuesto “nuevo acuerdo”, ya que ni es, ni puede ser un acuerdo para la ejecución de ninguna sentencia. Todo lo más, un adenda o acuerdo complementario del vigente para su mejora.

“Remitirse a la ejecución de la sentencia dictada en su día pero recurrida por el Cabildo, tras alcanzar un acuerdo que ponía fin a la incertidumbre judicial de cómo terminaría el proceso en el TSJ, sería un fraude procesal y una deslealtad del Ayuntamiento de Haría a los acuerdos alcanzados con el Cabildo de Lanzarote y una deslealtad del PSOE a sí mismo, ya que hay que recordar que aprobó en el pleno cabildicio el acuerdo en vigor”, subraya la secretaria insular de los nacionalistas lanzaroteños.

Y lo sería porque el Cabildo renunció con este acuerdo a la posibilidad de tumbar por completo una sentencia que aún no era firme. Es decir, según el acuerdo vigente, el Cabildo retiraba el recurso y el Ayuntamiento ponía fin al procedimiento judicial a cambio de ejecutar el citado convenio, garantizándose así tanto un acuerdo sobre el canon, como un importantísimo plan de desarrollo para el futuro del municipio, que entonces no tenía asegurado.

“Por eso, lo verdaderamente perjudicial para los vecinos de Haría ha sido no ejecutarlo, es decir, lo que han hecho la presidenta del Cabildo y el alcalde, es impedir que Haría se beneficiara de los 1,2 millones de euros que en estos dos años habría recibido, como mínimo, del acuerdo vigente”, subraya Machín.

Coalición Canaria rechaza además del documento del PSOE los artículos que se remiten a la “ejecución de sentencia”, indemnizaciones, daños y perjuicios, intereses, etcétera, como si la sentencia hubiera sido firme porque el Cabildo perdió el recurso, en lugar de porque se acordó retirar el mismo para ejecutar un acuerdo con el que superar el conflicto judicial, que fue lo ocurrido.

También están en desacuerdo los nacionalistas en que la propuesta del PSOE obvie por completo el Plan de Desarrollo de Haría, que era el marco de referencia de este proyecto, y se renuncie a parte de su financiación. “Estamos en desacuerdo con que se renuncie a 3 millones de euros de dicho Plan de Desarrollo. Es mucho más generoso para con el Ayuntamiento de Haría y sus vecinos, el acuerdo ya firmado, que el que ha propuesto el PSOE”, afirma la secretaria insular de CC.

Por otra parte, tal y como se acordó en la Comisión Permanente que CC celebró este lunes, los nacionalistas sí aceptan que se instrumente de otra manera la forma de pago y, en todo caso, que se modifique el Plan de Desarrollo, que es un plan vivo, cambiando algunas de las intervenciones previstas. “Pero descontando de su montante global pendiente, los 2.100.000 euros que ya han sido aportados con cargo al acuerdo según los expedientes cabildicios y que el Ayuntamiento de Haría no quiere reconocer”.

Finalmente, la dirección del partido ha decidido la noche de este lunes entregar al PSOE una contrapropuesta de acuerdo complementario que, fiel al Plan de Desarrollo, contempla tres millones de euros más para proyectos municipales y que, al contrario que la propuesta socialista, huye de la confrontación política y judicial, respetando los principios del acuerdo vigente.