Sor Ana: "han hecho el mantel muy grande y en el centro hay poca cosa"

La fundadora de 'Calor y café', Sor Ana Rodríguez, ha explicado la saturación que se vive en el comedor social debido a la gran afluencia de personas y familias que acuden en busca de víveres y ayuda.

Estima un total de 24 familias a las que se atiende cada semana, en dos grupos de doce cada uno, y repartidas entre el martes y el jueves. Además, asegura que son cerca de ochenta las personas que van cada día de lunes a sábado a buscar una ración. Por desgracia, Sor Ana se ha visto obligada a cancelar la entrega de estas raciones los domingos por la imposibilidad de atender tanta demanda y mantener el funcionamiento y la estabilidad del comedor y los voluntarios.

"No puedo dar más citas porque tampoco tengo carros para poner la comida ni tampoco los quiero, porque yo también soy una persona que también estoy limitada. Entonces no puedo más. Y después todos los días van al comedor hasta ochenta personas a recoger una bolsa de comida", explica.

Considera la fundadora de 'Calor y café' que las cosas no se están haciendo bien ya que "hay situaciónes complicadas que no tienen ayuda ninguna, o no la reciben, o no les cogen nunca el teléfono. Creo que han hecho el mantel muy grande y en el centro del mantel hay poca cosa. Creo que todo el mundo lo entiende".

"Los políticos en este momento tienen que bajarse del pedestal, caminar a pie de calle y darse cuenta de que todas las palabras bonitas que nos dicen y todos esos proyectos excelentes que piensan no es tan fácil llevarlos a cabo. Los políticos tienen que ser realistas con lo que hay y responder a esta situación con responsabilidad también. El pueblo tiene que ser responsable. Pero ellos también lo tienen que ser", ha dicho en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote.

Llamamiento a la reflexión

Sor Ana ha asegurado que, dentro de la mala situación, cuentan con un importante número de voluntarios, y que continúan recibiendo alimentos para las familias pero admite que "esto va a ir a menos, las donaciones. Hay almacenes que te dan cosas porque se les van a caducar, y ya dentro de poco no van a tener cosas porque no van a comprar para luego tirar. Los que trabajan en hoteles hoy tienen cosas todavía, pero dentro de un mes igual no van a tener".

Además ha querido mandar un mensaje de reflexión y concienciación a las personas que emplean mal los recursos limitados de que disponen en el comedor social, o que intentan hacer un acopio desmesurado.

"Sé que hay gente que todavía tira comida de la que le dan. Eso me parece muy triste y muy doloroso. Que tú vayas a pedir, y al lado de un contenedor, estés explorando lo que llevas en el coche para que lo que no quieres tirarlo en la calle... Que se de eso todavía hoy creo que es gente que no tiene conciencia de lo que se nos viene encima. Papá Gobierno no va a poder solucionar todo esto".

"Estamos muy ocupados y muy preocupados. Es una situación excepcional la que vivimos. Un momento que nos tine que hacer pensar y reflexionar. Tenemos que organizar nuestra vida. Tenemos que saber que las cosas no van a ir bien, van a ir quizá un poquito a peor. No podemos alarmarnos ni estar pensando que tenemos que acaparar en nuestras casas", aconseja Sor Ana y explica que "lo que tenemos que vivir lo vamos a vivir nos pongamos como nos pongamos".