Histórico Manu Salvador: 150 partidos con el Río Duero Soria

El atacante-receptor del Río Duero Soria, Manuel Salvador, jugó el pasado domingo su partido 150 con la camiseta celeste en la Superliga masculina de voleibol en el duelo ante Guaguas. El madrileño es el jugador del equipo soriano con más partidos a sus espaldas, habiendo jugado de forma continuada en el club desde su fundación el 27 de agosto de 2013, es decir, que es junto a Alberto Salas, uno de los dos jugadores que se mantiene en la disciplina celeste desde la primera campaña de vida.

Con ocho temporadas en el club, las cifras no serán sencillas de igualar para otros jugadores, más si cabe si se tiene en cuenta que su periplo en Soria viene de más lejos todavía, de la época numantina. Por tanto, las estadísticas se disparan hasta los 200 encuentros aproximadamente y cerca de 2.000 puntos anotados. No obstante, en los 150 partidos que ha disputado con el Río Duero Soria ha anotado 1.788 puntos, 20 en los tres enfrentamientos de esta temporada. Su promedio es de 11,92 puntos por partido, habiendo entrado en liza en 518 sets. En su cómputo celeste atesora 128 puntos de bloqueo y 109 puntos de saque. Todo ello jugando tanto en el papel de atacante-receptor como de opuesto, adaptándose a las necesidades del equipo.

Para el jugador de Coslada estos datos son un motivo de “orgullo”, y recuerda con cariño el momento en que recibió la llamada para ir a jugar al voleibol a Soria, con tan solo 16 años. “No he sido nunca el mejor, no he ido con la selección y no he logrado títulos, pero vestir tantas veces la camiseta de la plaza más histórica de voleibol que hay en este país, es un motivo de satisfacción personal”, reconoce. Cierto es que las lesiones, especialmente en el talón, también han sido un obstáculo para lograr estos números, si bien recuerda que “apenas me perdí partidos a pesar de las molestias”. Ahora, a sus 34 años, se muestra más ilusionado que nunca por el proyecto del Río Duero Soria: “Me estoy cuidando más que nunca para estar a mi mejor nivel posible para el equipo. Se avecina un año muy interesante”, advierte, destacando la trascendencia de los dos próximos partidos para situar al equipo en la clasificación.

El director deportivo del Río Duero Soria, Enrique Guíu, destaca la trayectoria de Salvador en el voleibol soriano y, especialmente en el club celeste. Además, recuerda con cariño que fue quien le hizo la primera propuesta de fichar por Soria en un Campeonato de España de categorías inferiores celebrado en Coslada. “Es un jugador muy competitivo y el tiempo le ha dado la razón. En los primeros años su presencia en la cancha era puntual, pero con el paso de las temporadas ha alcanzado una madurez deportiva que le han hecho ser uno de los puntales en los que se basa el equipo”, subraya. Guíu no pasa por alto la entrañable personalidad del jugador fuera de la cancha, lo que “ayuda a unir el vestuario”. En definitiva, desea que siga aportando durante “muchos años más” su potencial deportivo con la camiseta soriana y logre cumplir una de sus ilusiones, como es la de alcanzar las 20 temporadas consecutivas en el primer equipo soriano, tras debutar un 22 de diciembre de 2004 en un duelo que se saldó por 3-0 (25-20, 26-24 y 25-13) ante el ilerdense Pamodín Episcopal bajo las órdenes del actual seleccionador nacional, Ricardo Maldonado.