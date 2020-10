Los alcaldes afectados por la pérdida de los 9 médicos en la provincia solicitan una reunión con Mañueco

En un comunicado que personalmente entregarán mañana en las Cortes Autonómicas, los primeros ediles de Almazán, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Berlanga de Duero, Navaleno, San Leonardo de Yagüe y Soria insisten que “con los perores datos de la pandemia ahora se hace más necesario que nunca que les permitan quedarse en sus plazas”. El secretario del PSOE de Soria Luis Rey apunta que la situación que se perfila a partir del viernes es “dramática ante el temor de que tras la pérdida de estos nueve profesionales no se recuperen las plazas, no hay bolsas de médicos y el 60 % de los facultativos que ejercen en la provincia tienen más de 55 y por tanto, se jubilarán en los próximos años”.

Los alcaldes de las localidades afectadas por la pérdida de los 9 médicos en la provincia y los tres procuradores socialistas han solicitado una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco para intentar buscar una solución antes del viernes, día en el que los profesionales tendrán que dejar su plaza en Soria y marcharse a su nuevo destino. Para ello, los alcaldes de Almazán, Berlanga de Duero, Covaleda, Navaleno, Almazán, San Leonardo y Soria se desplazarán mañana a Valladolid, a la sede de las Cortes Regionales, coincidiendo que se celebra Pleno autonómico para hacerle llegar a Fernández Mañueco un comunicado que todos suscriben.

El secretario general del PSOE, Luis Rey, y los alcaldes Jesús Cedazo, Jesús Barcones, José Llorente, Alberto Abad, Mariano Hernández, Raúl de Pablo, Belinda Peñalba y Carlos Martinez sostienen en su carta que “se hace más necesario que nunca que con los peores datos de la pandemia en los últimos días en Castilla y León, la Junta permita quedarse en sus plazas de Soria a los 9 médicos afectados”. Insisten que “no podemos permitir que ante una crisis sanitaria de tal magnitud que asola nuestros centros sanitarios, veamos cómo parte de nuestro capital humano es obligado a abandonar la provincia”. En la misiva se recuerda también que desde el año 2016 Soria ha perdido un total de 20 licenciados Especialistas en Atención Primaria, 17 licenciados Especialistas en Medicina Familiar y 3 especialistas en Pediatría. Además, desde 2011 la Junta ha dejado de convocar 26 plazas de Médico Interno Residente (MIR) de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Tampoco se ha reforzado el servicio, el 75% de los contratos a médicos de atención primaria no ha superado los tres días por lo que el servicio no se vio debidamente reforzado.

El PSOE se ha reunido esta mañana de nuevo con los 9 médicos afectados que han vuelto a reiterar el compromiso adquirido por el Gerente Regional de Salud de mantener sus comisiones de servicio en la provincia de Soria. Para el Secretario General de los socialistas sorianos, Luis Rey, la situación que se perfila a partir del viernes es “dramática ante el temor de que tras la pérdida de estos nueve profesionales no se recuperen, que no hay bolsas de médicos y que el 60 % de los facultativos que ejercen en la provincia tienen más de 55 y por tanto, se jubilarán en los próximos años”. Para Rey, “esta situación es un paso más para el desmantelamiento de la sanidad porque lamentablemente Soria no es un destino deseado si no se dan condiciones atractivas para los profesionales”. En referencia a las visitas que han realizado tanto el presidente de la Junta de Castilla y León como el Vicepresidente, Rey lamenta que es “muy fácil venir a Soria para hablar de despoblación, pero hay que hacerlo también `para reforzar la sanidad “ya que es otra manera de mantener la población en el mundo rural, “si no se prestan los servicios básicos como la sanidad, se marchará la gente de nuestros pueblos”.

Lo que se reclama a la Junta de Castilla y León con respecto a la situación que se deriva de la posible pérdida de 9 médicos, es “una solución legal, conforme a la ley y además, no pretendemos confrontar con ninguna provincia que también reclame una sanidad mejorada pero que no sea a costa de Soria”. Los médicos han trasladado en la reunión mantenida con los responsables socialistas la posibilidad de pedir una excedencia, ello provocaría que ni se ocupen sus plazas en otras provincias ni sus actuales en Soria. A ello se suman “dramas personales porque algunos llevan más de 20 años trabajando con sus familias asentadas en Soria y con edades avanzadas”. Y por todo ello, para el PSOE son argumentos más que suficientes para que el gobierno autonómico tome una decisión acertada lo antes posible para que estos profesionales se queden en nuestra provincia.