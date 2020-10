OTEA advierte de que la hostelería no podría soportar el toque de queda

Un toque de queda supondría “pobreza, cierres y, en definitiva, el fin del sector de la hostelería” según ha dicho el presidente de la patronal OTEA, Jose Luis Alvarez Almeida quien cree además que si los ciudadanos cumplieran estrictamente las medidas anti Covid , resultaría innecesaria la declaración de un toque de queda o la vuelta al estado de alarma.

Alvarez Almeida dijo defender que los gobiernos adopten cuantas medidas sean necesarias para luchar contra el coronavirus; sin embargo reitera que el sector hostelero cumple rigurosamente esas medidas y por eso ha pedido al gobierno que negocie previamente con los hosteleros cualquier nueva restricción. Los cierres, ha asegurado el presidente de OTEA, no son la solución y ha recordado que son muchos los puestos de trabajo que giran en torno a la hostelería: “ No es lo mismo decir que hay que cerrar a las diez de la noche que un local tenga que desalojar a las once de la noche; hay mucha economía detrás de nuestros negocios: carniceros, pescaderos, agricultores…” citó Alvarez Almeida.

El presidente de OTEA ha llamado de nuevo a la responsabilidad de los ciudadanos ; considera que ello haría innecesaria la declaración de un toque de queda; ha asegurado también que “existe sicosis” entre una parte de los hosteleros ante la posibilidad de nuevos cierres; porque muchos de los negocios que siguen abiertos están perdiendo dinero. De hecho, para el presidente de OTEA, este está siendo “el peor año de toda la historia del sector”.