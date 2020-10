Fernando Vázquez pensó en abandonar el Depor

Fernando Vázquez estuvo cerca de no haber dirigido al equipo blanquiazul en Segunda B. El técnico de Castrofeito reconoció en Coruña Deportiva que el descenso había sido un duro golpe para él que casi supone su renuncia. "Yo cuando firmé sabía que era una posibilidad que estuviéramos en Segunda B, pero siempre de forma natural. Una vez que ocurrió esto me estuve pensando la situación y tuve pensamientos de todo tipo. Era como si sintiera que ese vínculo que había adquirido se rompiera", explicó en Radio Coruña el entrenador. "No nos dejaron competir. Si hubiéramos descendido en el terreno de juego no tendría esta duda, sentía como si ese vínculo quedase roto. No es fácil de explicar con palabras. Esa era mi sensación".

"Sentía que como el descenso fue extra deportivo desde mi punto de vista, me sentía que podía dejarlo aquí. Era una emoción que tenía", aseguró el entrenador.

Asegura que nadie le recriminó su responsabilidad en la caída del equipo en las últimas jornadas, pero Fernando Vázquez piensa que la clave fue en el partido ante el Extremadura. Esa derrota fue una losa para el equipo. Luego llegó todo lo relacionado con el Caso Fuenlabrada y las lamentables consecuencias para el Deportivo. "Llevé un golpe duro. No pensaba volver a entrenar en Segunda B. Me veía retirado antes de... no sé. Tampoco tenía la necesidad. Y entreno en Segunda B porque es el Deportivo".

Se defiende de las críticas al juego

No empezó el Deportivo como un rodillo ni como una máquina de crear fútbol. El entrenador disculpa las discretas prestaciones de la jornada inaugural y recuerda la anormal pretemporada que tuvo su equipo. Explica que entrenó a jugadores con los que sabía que no iba a contar. Además, desvela Vázquez "me llegaron futbolistas que llevaban siete meses sin entrenar y en un estado de forma mínimo".

"La gente espera que el Depor que hagamos un fútbol extraordinario y que ganemos cada partido 6-0 y arrollar. Pero eso no lo diré yo. Poco a poco iremos viendo qué capacidad tiene el equipo", anuncia Fernando Vázquez. Para el entrenador es necesaria mucha mejora en el juego del equipo para lograr el ascenso. "Tendremos que aprender a dominar. A hacer perfectamente el contraataque. Hacer gol ante defensas replegadas. Eso es lo que nos queda. Pero eso no se puede ver. Yo soy crítico con mi equipo, pero habría que analizar cómo fue la temporada. Entrené a muchos futbolistas y esperé a hacer trabajo específico hasta tener la plantilla confeccionada. Creo que el Depor está en un estado inicial con capacidad para desarrollo".

Un "Deja Vu en el Depor"

La historia se repitió para Fernando Vázquez en el Deportivo. En su primera etapa en Primera, resucitó al equipo y estuvo a punto de lograr la permanencia, pero se desmoronó en las últimas jornadas cuando lo tenía todo de cara. El año pasado, algo similar hizo pasar al Depor de verse muerto a casi salvado y perder el tren en las últimas jornadas. “A veces cuando estás muy lejos de un objetivo, es muy difícil parar. Pero cuando estás tan cerca...”. Pone el símil de la bicicleta: “Yo cuando estoy a 50 kilómetros de mi casa, instintivamente no paro. Pero posiblemente si al lado de mi casa hay una cuesta, pongo el pie y voy andando”. Entiende que ahí se produjo una desconexión mental que provocó que se dejasen de hacer las mismas cosas.

Diego Rolan ¿llegará a jugar?

Fernando Vázquez espera que Rolan pueda resolver pronto su situación de visado para regresar a España. Pero Vázquez no tiene claro cual será su destino final. “Era algo que no entraba dentro de los planes. Se dio casi por traspasado al fútbol francés. El Depor tenía seguro que el chaval se iba a marchar. De repente aparece... y va a ser una ayuda extraordinaria. ¿Pero, qué puede pasar? No lo sé, ahora se abren nuevos mercados. Yo de momento estoy pensando en los que tengo y no en Rolan, aunque lo tengo en mi libreta”.