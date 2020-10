La dirección de obra de Errebal acusa a la oposición de faltar a la verdad

La dirección de obra del proyecto ha salido al paso de lo que consideran “graves acusaciones” de la oposición municipal, que habló en una rueda de prensa de “graves incumplimientos en la última certificación” de la obra.

Los técnicos de UTE ERREBAL HIRU, que por encargo del Ayuntamiento de Eibar, desempeñan la dirección de obra del proyecto de Errebal, han asegurado en una nota de prensa remitida a nuestra redacción que en la Comisión de Obras del pasado día 15 “quedó bien claro que en ningún caso se había certificado ni un euro más del importe de la obra ejecutada y que no se había infringido la Ley de Contratos”. En la citada nota, la dirección de la obra asume que “efectivamente se reconoció por parte de los técnicos de la dirección de obra que se habían ejecutado obras recogidas en el Proyecto Modificado sin estar aun definitivamente aprobado, lo que no supone ninguna infracción de la ley ya que ello está expresamente autorizado por el artículo 242.5 de la Ley de Contratos”. Añaden que “se reconoció también que para el abono de las obras correspondientes al Proyecto Modificado se habían utilizado unidades del proyecto original, algunas de las cuales, como en el caso de la caldera de biomasa, ni han sido ni van a ser ejecutadas. No obstante, se insistió que ello era algo totalmente transitorio y que, una vez aprobado el Proyecto Modificado, esas unidades desaparecerían de la certificación, que no es sino un abono a cuenta, y serían sustituidas por las unidades correspondientes a la obra realmente ejecutada”.

Los técnicos de UTE ERREBAL HIRU añaden que “una vez firmado por las partes el pasado día 13 el contrato correspondiente al Proyecto Modificado, en la certificación que se va a emitir este mismo mes de octubre todo lo anterior va a quedar regularizado”. Consideran que es “absolutamente falso, y ello se manifestó hasta la saciedad en la reunión de la Comisión de Obras, que se pretenda abonar a la UTE IZA CAMPEZO conceptos que en realidad no se han ejecutado”.

La dirección de obra del proyecto de Errebal “es absolutamente lamentable que después de recibir nuestras explicaciones en la reunión de la Comisión de Obras, los representantes de EAJ-PNV, EH-Bildu y Elkarrekin-Podemos hicieran las manifestaciones referidas en la rueda de prensa del viernes 16”. Añaden que con las manifestaciones de la oposición “se falta a la verdad y se pone en entredicho la honestidad de unos técnicos que han trabajado en más de una ocasión de forma satisfactoria para el Ayuntamiento de Eibar y que lo único que hacen es esforzarse en llevar a buen término la obra”.

Por último, los técnicos de la dirección de obra instan a la oposición municipal de Eibar a dirimir sus diferencias con el gobierno municipal socialista “en el ámbito que corresponda, pero no a costa de la profesionalidad y honestidad de los técnicos responsables de la dirección de obra".

Esta es la nota completa de UTE ERREBAL HIRU:

Los abajo firmantes, técnicos de la UTE ERREBAL HIRU, que por encargo del Ayuntamiento de Eibar, desempeñan la dirección de obra del proyecto del edificio Errebal, quieren contestar a las graves acusaciones vertidas por los representantes de los grupos políticos EAJ-PNV, EH-Bildu y Elkarrekin-Podemos en la rueda de prensa del pasado viernes día 16 de octubre, que tuvo amplio reflejo en las crónicas locales de días posteriores.

En dicha rueda de prensa denunciaban “graves incumplimientos en la última certificación de la obra de Errebal” señalando que “se pretende abonar a la UTE IZA CAMPEZO conceptos que en realidad no se han ejecutado como son la caldera de biomasa ...”. Denuncian también que la dirección de obra está incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público ya “que se han ido ejecutando unidades recogidas en el modificado de 710.000€ previamente a su aprobación”. Además, muestran su extrañeza porque la última certificación de la obra ascienda a 510.000 €, “el triple de la media que viene siendo habitual y en ella se contabilizan unidades inexistentes”.

Todas estas cuestiones fueron ampliamente aclaradas por los técnicos de la UTE ERREBAL HIRU en la reunión de la Comisión de Obras celebrada el pasado jueves día 15. En dicha reunión, contestando a preguntas de los representantes de los grupos políticos citados, quedó bien claro que en ningún caso se había certificado ni un euro más del importe de la obra ejecutada y que no se había infringido la Ley de Contratos.

Efectivamente se reconoció por parte de los técnicos de la dirección de obra que se habían ejecutado obras recogidas en el Proyecto Modificado sin estar aún definitivamente aprobado, lo que no supone ninguna infracción de la ley ya que ello está expresamente autorizado por el artículo 242.5 de la Ley de Contratos. Se reconoció también que para el abono de las obras correspondientes al Proyecto Modificado se habían utilizado unidades del proyecto original, algunas de las cuales, como en el caso de la caldera de biomasa, ni han sido ni van a ser ejecutadas. No obstante, se insistió que ello era algo totalmente transitorio y que, una vez aprobado el Proyecto Modificado, esas unidades desaparecerían de la certificación, que no es sino un abono a cuenta, y serían sustituidas por las unidades correspondientes a la obra realmente ejecutada.

Sobre lo anterior podemos asegurar que, una vez firmado por las partes el pasado día 13 el contrato correspondiente al Proyecto Modificado, en la certificación que se va a emitir este mismo mes de octubre todo lo anterior va a quedar regularizado. Es por lo tanto absolutamente falso, y ello se manifestó hasta la saciedad en la reunión de la Comisión de Obras, que se pretenda “abonar a la UTE IZA CAMPEZO conceptos que en realidad no se han ejecutado”.

En relación con la extrañeza que les causa que el importe de la última certificación ascienda a 510.000 €, en la propia reunión se aclaró que en ella estaban incluidos elementos como la cubierta ETFE que tiene un precio elevado. Además, se quiere destacar que, como se puede comprobar en la portada de la última certificación, aún faltan por ejecutar obras por 2.896.000 € que, sumados a los 699.000 del Modificado, suponen un total de 3.595.000 €. Teniendo en cuenta que aún quedan del orden de 8 meses de obra, ello arroja una media de certificación mensual de 449.000 €. Esta cantidad es más del triple del importe medio de las certificaciones anteriores, lo que no debe de sorprender en absoluto, ya que en la última fase de las obras es cuando se ejecutan los elementos de mayor precio.

Es absolutamente lamentable que después de recibir nuestras explicaciones en la reunión de la Comisión de Obras, los representantes de EAJ-PNV, EH-Bildu y Elkarrekin-Podemos hicieran las manifestaciones referidas en la rueda de prensa del viernes 16. Absolutamente lamentable porque con ellas se falta a la verdad y se pone en entredicho la honestidad de unos técnicos que han trabajado en más de una ocasión de forma satisfactoria para el Ayuntamiento de Eibar y que lo único que hacen es esforzarse en llevar a buen término la obra.

¡Si los grupos EAJ-PNV, EH-Bildu y Elkarrekin-Podemos tienen diferencias con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, deberán resolverlas en el ámbito que corresponda, pero no a costa de la profesionalidad y honestidad de los técnicos responsables de la dirección de obra!