Joan Sanchis presenta una moció en Diputació perquè la via Xàtiva-Alcoi passe a ser de Generalitat

El ple de la Diputació de València debatrà a la seua propera sessió una moció de la Vall Ens Uneix perquè Foment cedisca a la Generalitat la línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi. La moció va estar presentada el passat 5 d'octubre pel portaveu de La Vall Ens Uneix a la Diputació de València, Joan Sanchis, qui agraïa que altres partits s’hagen sumat a la reivindicació, i es congratulava de què “estigam aconseguint retraure a l’agenda política temes importants que estaven morint, com el desdoblament de la CV-60 o el tren Xàtiva Ontinyent-Alcoi. Ja està bé per als grans partits d’omplir-se la boca parlant de lluita contra el despoblament i contra les desigualtats socials i de gènere, i després deixar morir el tren. El foment del transport públic disminueix la desigualtat entre les persones, ha de ser un servei innegociable per a les administracions”, manifestava.

Així, la moció de La Vall Ens Uneix proposa que el ple de la Diputació inste a l’administració estatal i autonòmica per tal que es faça efectiva la transferència de competències del Ministeri de Foment a la Generalitat Valenciana, incloent tots els elements de titularitat estatal adscrits a l’explotació ferroviària, "ja que així s’acabarà amb tirar les culpes a l'altre i es podrà actuar en la millora i manteniment del servei de manera més efectiva. Una reivindicació històrica que, recordem, va ser objecte d’un protocol publicat pel DOGV en agost de 2009 on el Ministeri i la Generalitat van acordar col·laborar per promoure la transferència i modernització de la línia. Més d’una dècada després açò s’ha de desbloquejar ja”, incidia.

Sanchis també qualificava "d’absolut desgavell” el manteniment de la reducció en un 70% dels serveis de la línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi instaurant després d’alçar-se el confinament decretat durant l’Estat d’Alarma per la Covid-19, “una mesura excepcional que podia entendre’s en aquell moment, però no ara, i més quan el servei de rodalies torna a oferir fins al 100% del servei en alguns casos. La reducció de freqüències ha afectat a les persones usuàries i especialment al professorat dels campus de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València a Ontinyent i Alcoi, que en reprendre's les classes han vist com es quedaven sense el servei de primera hora del matí”, assenyalava.

La situació, afegeix, està ocasionant una minva de persones usuàries que s’agreujarà amb el tancament momentani de la línia per les obres de condicionament a un dels túnels, raó per la qual es planteja a la moció que s’inste al Ministeri “no sols a recuperar, sinó a incrementar els serveis ferroviaris de la línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi anteriors a l'Estat d’Alarma, i a fer-ho des de ja, fins i tot amb els autobusos que es fleten durant les obres del túnel", afegia.

Finalment, la moció de La Vall Ens Uneix també demana instar a la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat i a la Direcció General que exerceix les competències en materia de transport a la Comunitat Valenciana “a la intervenció en la línia 47 del tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi per oferir una millora integral del servei, ja que aquest afavoreix la vertebració del territori, la mobilitat sostenible i el fet que centenars de persones tinguen accés al transport públic i el seu us”, assenyala el text de la moció. Respecte dels anuncis fets als últims dies sobre possibles millores a la línia, “volem veure si es consignen a les properes setmanes al Pressupost General de l'Estat i al Pressupost de la Generalitat Valenciana, perquè en cas contrari, una volta més, ens hauran estat venent fum, i no hem de permetre-ho mes”, concloïa.