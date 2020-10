Suben los casos de coronavirus en Salamanca capital con el centro de la ciudad y el oeste a la cabeza

La pandemia del coronavirus no da tregua a la ciudad de Salamanca, y tampoco a la provincia. Las cifras oscilan entre los dos y los ocho muertos diarios, aproximadamente, en esta segunda ola de la pandemia. Del mismo modo, los datos provinciales de nuevos contagios diarios se mueven entre los 100 y los 200 diarios, unos datos muy elevados en comparación con los primeros meses del estado de alarma. No obstante, los guarismos cambian a diario y las fotos fijas del avance de la pandemia no sirven para determinar la situación de Salamanca: el análisis debe hacerse en clave semanal, o de cada dos semanas.

La consolidación diaria de los datos del covid en la capital salmantina indica que la incidencia no solo no cesa, sino que crece. En los últimos 14 días, entre el 6 de octubre y el 19 de octubre, ambos inclusive, se han detectado 1.180 positivos en coronavirus en la ciudad de Salamanca, que vive la actual situación con restricciones impuestas para intentar controlar el avance de la pandemia.

Es decir, la incidencia acumulada de la COVID-19 en la ciudad de Salamanca por cada 100.000 personas, en los últimos 14 días, asciende a 711 casos, el dato más elevado de todo el histórico de la pandemia. Dicha cifra ha crecido sin control, especialmente, en los últimos siete días, motivo por el que la Junta de Castilla y León se vio obligada a implantar restricciones más severas en la ciudad charra.

Pero, ¿dónde se están produciendo estos contagios del coronavirus? Fundamentalmente, y como viene ocurriendo desde hace dos semanas, en los barrios capitalinos de Huerta Otea, San Bernardo, el Barrio del Oeste, La Platina y El Marín (zonas que se encuentran bajo el paraguas del centro de salud Miguel Armijo).

En esta zona se han sumado ya 192 positivos en coronavirus en la última semana. Son 93 positivos por cada 10.000 personas en este lugar.

La otra zona afectada, y cuya incidencia va en aumento, es el centro histórico de Salamanca. Hay 83 positivos en la última semana, cuando habitualmente el distrito del centro de la ciudad no había acusado tanto la incidencia de la pandemia del covid. Son 70 positivos por cada 10.000 personas en la última semana.

Los positivos por zonas se corresponden con el lugar de residencia del infectado. Aunque también ha crecido la incidencia en el resto de áreas de la capital salmantina, es en estas dos donde más se aprecia. En estas zonas, sobre todo en los barrios correspondientes al centro Miguel Armijo, viven cientos de estudiantes, conjunto de personas sobre las que la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, puso el foco los últimos días como propagadores del coronavirus en Salamanca, y culpables de la situación actual.

En el resto de la provincia, la incidencia de positivos es destacada en las áreas básicas de Guijuelo y Santa Marta de Tormes. En el primer caso, en la comarca chacinera, son 55 positivos en los últimos siete días; en Santa Marta, también 55 PCR positivas. En el resto de la provincia, con algunas oscilaciones en ciertas comarcas, los valores se mantiene estables.

La situación hospitalaria en Salamanca es similar a la que se vivía el 30 de abril en las plantas del Complejo Asistencial, y parecida a la cantidad de enfermos que el pasado 6 de mayo había en las unidades de críticos del hospital.