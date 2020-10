Las UCIS en Aragón, en la cuerda floja

En la cuerda floja. Así definen los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos la situación que se está viviendo en los hospitales de Aragón. Se sigue operando, no se han suspendido intervenciones pero todo está lleno. Los pacientes covid ocupan ya el 40 % de las camas ucis y el 13 % de la hospitalización convencional.

En el Hospital Miguel Servet había ingresados ayer 23 pacientes, quedaba una cama de críticos pero llegaron 3 enfermos covid a los que al final no hubo problemas para ingresar tras reubicar a otros. En el Royo Villanova se ha habilitado incluso, la vieja capilla. Se han abierto 6 camas, hoy ya se han ocupado 2. En el Hospital Clínico Lozano Blesa, el que más pacientes graves tiene, ayer había 35 enfermos covid y 34 camas. Se pudo instalar readaptando un box.

Hospital Clínico

El director del Clínico, Joaquín Costán, señalaba que tienen lista una unidad con 6 camas, pero sin personal y por tanto, "el servicio de Intensivos se tiene que doblar, tendrán que hacer alguna guardia más; podemos contar algo con algún otro servicio, como Anestesia, que puede echar una mano, y con personal de Enfermería, que no es específico de UCI pero que llevamos ya un tiempo preparando".

Es una situación global en toda la Comunidad, la falta de profesionales. La segunda oleada llega con una fuerte actividad asistencial y teniendo que hacer frente a la covid. Y eso preocupa.

Costán pone en duda que la presión vivida en marzo en el hospital, con 20 camas más de UCI habilitadas, se pueda mantener. "Fue una oleada con muchísimo más impacto, pero mucho más rápida y descendió enseguida". Ahora, "es más estable pero siempre en el límite del 100% de ocupación; ese es el problema, y que se mantiene en el tiempo y que no desciende".

Pero hay más dificultades: ahora no se ha dejado la actividad asistencial como entonces, ni consultas, ni pruebas, ni intervenciones. "La atención del resto de patologías no ha disminuido en absoluto" por lo que "tenemos que atender a todo lo que tendríamos normalmente como patologías no covid y al covid". El espacio "es el mismo y los profesionales prácticamente son los mismos; esa es la dificultad que tiene esto", ha indicado el director del Clínico.

Hospital San Jorge

El director del hospital San Jorge de Huesca habla de un centro "con sobrecarga de trabajo". Hay margen de aumento de camas UCI, pero reconoce que las perspectivas no son halagüeñas.

“Aunque no estemos en cifras de marzo o abril, el hospital ha seguido funcionando y atendemos pacientes que no lo fueron durante aquella situación de excepción, por lo que hay que concienciarse de que tenemos una sobrecarga en el sistema sanitario muy importante", señala Íñigo Royo.

Debido a esta situación, el centro hospitalario vuelve a plantear posponer la actividad quirúrgica no urgente, algo que sólo llegó a pasar durante algo más de 15 días el pasado mes de marzo y abril.

Hospital Obispo Polanco de Teruel

El Hospital Obispo Polanco de Teruel ampliará el número de camas UCI si la situación lo exige. El área de Cirugía Menor Ambulatoria sería la zona elegida, tal y como ocurrió en los primeros meses de la pandemia.

La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Obispo Polanco de Teruel cuenta con 8 camas. En estos momentos 5 están ocupadas por pacientes contagiados por covid, así que la situación es más que ajustada, si se tiene en cuenta el repunte de contagiosos registrado en las dos últimas semanas en toda el área de Salud de Teruel.

En toda la comunidad autónoma, no ceden los positivos, siguen subiendo o como mucho, se estabilizan en niveles altos en meseta.