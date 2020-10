Trabajadores de ayuda a domicilio no cumplen cuarentena ni se les hacen PCRs después de un contacto Covid

Las trabajadoras de ayuda a domicilio de la empresa Ingesan no están cumpliendo cuarentena ni se les están haciendo PCRs cuando han estado en contacto con personas con Covid mientras atienden un servicio, según denuncia el sindicato UGT. La organización sindical ha presentado sendas denuncias en Inspección de trabajo y en el juzgado de guardia por las condiciones en que se desarrolla la actividad. La empresa les señala que están protegidas porque llevan guantes y mascarillas para cumplir su función.

La trabajadora y delegada sindical Cristina Boo explica que cuando hay un positivo la empresa se limita a notificarles que no deben acudir a ese domicilio sin darles ninguna explicación. Aunque hayan estado en contacto con el usuario afectado siguen trabajando, con total desconocimiento de la situación, en otros domicilios con el riesgo que implica mantener la actividad. Ni se les realizan PCRs ni siguen cuarentena. Se les considera contactos de contactos: "El que no nos cuiden a nosotros significa que yo si voy a Pepito Pérez pero ese señor ha tenido o tiene el covid y me dicen, no levas pero sin más información, puedo estar ya contagiada y ser asintomática, y como digo yo, ser una abeja , ir echando el polen por ahí".

Subraya además que ella y sus compañeras tienen familias, hijos y abuelos con los que muchas veces conviven. Explica que la empresa adopta todas las medidas de protección cuando sus responsables están en contacto con las trabajadoras. Para recoger el material de protección cada día, ahora el suficiente, esperan en la calle sin entrar en las instalaciones.