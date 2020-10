La Comunidad de Madrid compra un barracón para un instituto del barrio de Rejas donde no hacen falta aulas

La Comunidad de Madrid ha gastado hasta el momento casi catorce millones de euros en la adquisición de barracones que van a ser instalados en 41 centros educativos repartidos por toda la región. Son instalaciones pensadas, en principio, para poder ampliar aulas en aquellos colegios e institutos donde no hay espacio suficiente para desdoblar las clases y bajar la ratio para frenar la expansión del Covid. En total, con las adquisiciones realizadas hasta el momento, se pondrán en marcha 140 nuevas aulas, dentro de estos módulos prefabricados. Son datos que ha recopilado la plataforma Plataforma en Defensa de los Centros Publicos de Calidad de Madrid que denuncia que se han presupuestados estos barracones en centros donde ahora mismo no son necesarios. Sin embargo, son centros a medio construir donde las familias temen que la compra de los módulos retrase indefinidamente las obras prometidas.

"En Rejas ha comprado un barracón de instalación permanente de los más caros de la Comunidad que ocupará el espacio destinado al gimnasio, aún sin construir, y que reducirá el espacio del recreo", asegura Alberto Arkones, portavoz de la Plataforma Instituto en Rejas ¡YA!. En este instituto de nueva creación ahora mismo no necesitan esta ampliación de aulas porque hay suficiente espacio para los alumnos matriculados. Sin embargo temen que esta adquisición retrase la segunda fase de ampliación del centro prevista y aún sin presupuestar. "Sabemos que si nos ponen el barracón no tendremos un presupuesto en mínimo tres o cuatro años dado el desembolso que va a hacer la Comunidad de Madrid", asegura el portavoz, "nos tememos que están aprovechando para implantarlos y no continuar con las ampliaciones pendientes o iniciar las nuevas obras".

Las familias de Rejas están llamadas esta tarde a una concentración a las puertas de este instituto para protestar por la instalación de este módulo prefabricado. Además, la plataforma Instituto en Rejas ¡YA! llama la atención sobre la enorme brecha en el precio que ha pagado la Comunidad por estos barracones. Mientras que en Parla la Consejería de Educación ha invertido algo más de 150.000 euros por 4 aulas, en Rejas, la inversión se multiplica por cinco para el doble de clases.