L'Ajuntament d'Ontinyent augmenta la seguretat del cementeri per la celebració de Tot Sants

L’Ajuntament d'Ontinyent ha disposat un protocol de seguretat específic per a la festivitat de Tots Sants al cementeri municipal, i ha reforçat el servei de transport gratuït al camp sant per evitar massificacions i afavorir les visites en diferents dies i horaris. La regidora de Cementeri, Mercedes Pastor; el regidor de Serveis Municipals, Manuel Cuesta; i la regidora de Transport, Inma Ibáñez, presentaven les novetats per a una edició de Tots Sants on en paraules de Mercedes Pastor, “marcada inevitablement per la Covid-19, on hem disposat tot perquè la ciutadania puga visitar als seus difunts de la manera més segura possible, amb un protocol específic en concordància amb les recomanacions de la Conselleria de Sanitat", manifestava.

Entre les mesures d’aquest protocol estan el control del manteniment de distancia de seguretat interpersonal d’almenys 1,5 metres; control d’aforament al recinte; senyalització d’itineraris de circulació de les persones; ús de la màscara de forma obligatòria (excepte a persones que presenten alguna malaltia o dificultat respiratòria); l’establiment de mesures d’higiene, neteja i desinfecció d'espais; o la dotació de gels desinfectants, guants, així com més papereres i contenidors. A més a més, es recomana estar un màxim de 30 minuts a les instal·lacions.

Mercedes Pastor agraïa la col·laboració de la regidoria de Serveis Municipals en aspectes com la compactació de sahorres, pintura als pavellons o disposició d’escales, i avançava entre els objectius de la regidoria per als propers anys l’impuls a millores relacionades amb la seguretat de les instal·lacions, com l’augment de les baranes. A més a més, recordava que a través de la web municipal es pot accedir al servei online de localitzador de nínxols, a la url http://cementeri.ontinyent.es

Manuel Cuesta també coincidia en destacar la bona sintonia entre les regidories per seguir millorant la comoditat i seguretat del cementeri, “un espai que a les últimes legislatures ha canviat radicalment en positiu, un treball que anem a seguir fent als propers anys en les xicotetes coses que puguen quedar pendents”, manifestava.

Més autobusos durant més dies al cementeri

Altra de les recomanacions al protocol és la d’estar un màxim de 30 minuts a les instal·lacions, i acudir els dies previs de la festivitat a dipositar els rams de flors en nínxols i fer les tasques de neteja i adequació, per a poder així deixar el dia 1 com a dia de visita.

Per contribuir a que açò siga possible, la regidoria de Transport ha ampliat i reforçat el servei de transport en bus gratuït al Cementeri, habilitant des d’ahir dimecres i durant una setmana un autobus que puja a les 10 al cementeri i baixa a les 11:30. així mateix, dijous 29, divendres 30 i dissabte 31 hi haurà autobusos de pujada a les 9:00, 11:00 i 16:00, i el dia de Tots Sants es comptarà amb dos autobusos pujant i baixant cada hora de forma continuada; i dilluns dia 2 es disposarà autobusos de pujada a les 15:30 i 16:30.

En tots els casos es farà el recorregut habitual amb parada a Fonti-Tour, Rovira, Dos de Maig (tres parades), Coronació i Sant Remo. Inma Ibáñez feia una crida “a aprofitar el servei extraordinari que ja està en marxa i pujar al cementeri de forma repartida, no sols els dos o tres dies previs a Tots Sants”.