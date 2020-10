Eileen Izquierdo, cónsul de Irlanda en Lanzarote, lamenta que la situación "va a peor"

A partir de este miércoles Irlanda se encuentra en fase cinco por la situación de la Covid-19, lo que supone el confinamiento de su población durante cinco semanas de forma provisional hasta conocer la evolución de contagios en dicho período.

La cónsul de Irlanda en Lanzarote, Eileen Izquierdo, explica que “no tiene muy buena perspectiva”. Con la reducción de vuelos de las compañías aéreas “aunque quieras es muy difícil ya viajar en estos momentos”.

“Creo que tenemos una ventaja, que después de tener tanto tiempo a las personas encerradas, lo que van a querer es venir aquí. Pero habrá que tener paciencia. Es una situación muy complicada, creo que todos pensábamos que en estas fechas estaría acabada pero se ve que no, que va a peor”, ha lamentado.

Alquiler vacacional

Como propietaria de viviendas de alquiler vacacional, Eileen Izquierdo comenta que “ahora mismo no se está reservando, ahora la gente está siendo más cauta porque no saben cuándo se va a acabar”.

“La gente ve que esto va a tardar más de lo que se creía. Cada vez es más difícil cancelar, que devuelvan dinero. De aquí a enero no tengo ni una reserva ya, y sin embargo en abril si las tenía. Creo que antes todos pensábamos que esto iba a ser 4 o 5 meses pero no. Aparte es que no pueden venir, aunque quieran. Está toda Europa igual”, explica.

Venta de viviendas

A pesar de que las casas de alquiler vacacional apenas se hayan ocupado a lo largo de este año, continúan tributando y haciendo frente a los gastos corrientes como antes de la pandemia. Así lo ha explicado Izquierdo que asegura que “hay una regla en Hacienda en la que solo se puede desgravar el porcentaje de los días ocupados. Si yo he llenado solo de 360 días sesenta, pero solo puedo desgravar ese porcentaje, con lo cual es más el gasto que el ingreso”.

Explica que “cualquiera tiene que mantener una casa todo el año, pero hay una norma en Hacienda en la que solo puedes desgravar por los días ocupados” y añade que “estoy empezando a ver mucha gente que está poniendo a la venta propiedades porque no les rentan y necesitan vivir. Sobre todo gente que está pagando hipotecas como una inversión para alquilarlas y no tienen ingresos. Y unos meses pueden aguantar, pero cada vez se pone peor”.

Si existe una vertiente esperanzadora es la alternativa de la segunda residencia. “Por ahora no veo que se estén malvendiendo. Llegará un momento en que sí porque habrá necesidad de vender. Creo que tenemos una cosa a nuestro favor que es que aunque el mercado del alquiler vacacional esté por los suelos, el mercado de segunda residencia creo que se mantiene. Me refiero a jubilados, personas que trabajan en teletrabajo,... Ese tipo de mercado veo que se mantiene”, explica Eileen Izquierdo.