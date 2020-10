Arrecife externalizará el servicio de Protección animal

La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, ha anunciado en Hoy por Hoy Lanzarote que el Ayuntamiento capitalino externalizará el servicio de Protección animal próximamente.

Días después de que la asociación para la defensa y contra el maltrato animal Ademal Lanzarote denunciara al Ayuntamiento de Arrecife “por no atender a un perro maltratado y abandonado en la vía pública por su dueño”, la alcaldesa ha reconocido que el Ayuntamiento no tiene capacidad para prestar el servicio “pero tiene la responsabilidad de hacer que el servicio funcione bien”.

“Hay servicios que no pueden seguir presentándose de forma directa por el Ayuntamiento porque los empleados públicos tienen unos horarios y tienen esa idiosincrasia” explica Pérez, y añade que “no podemos seguir prestando con empleados públicos y menos teniendo en cuenta el déficit de empleados públicos que tiene el Ayuntamiento de Arrecife”.

Asegura que el Ayuntamiento capitalino cuenta “casi con los mismos empleados públicos que el Ayuntamiento de San Bartolomé con tres veces más población” e insiste en que “hay que garantizar una prestación del servicio eficaz”.

“Nosotros lo que tenemos que garantizar es que estos animales estén en las mejores condiciones” explica la Alcaldesa de Arrecife y anuncia que ya ha planteado a la Concejal del Área la necesidad de elaborar una propuesta “para externalizar el servicio y que se preste de forma adecuada como mismo hemos externalizado otros”, refiriéndose a los servicios de limpieza o cuidado de parques, gestionados por empresas externas.

“Vamos a externalizar el servicio de Protección animal porque es un servicio esencial, fundamental y porque el Ayuntamiento de Arrecife no tiene capacidad de poder ejecutarlo de forma fiable”, ha sentenciado.

"El movimiento se demuestra andando"

Respecto al anuncio de CC-PNC de llevar a Pleno la reclamación de la apertura inmediata de las instalaciones deportivas de Arrecife para todas las categorías y con todas las medidas sanitarias, la Alcaldesa de Arrecife asegura que “CC hace lo que siempre hace, una vez que tiene conocimiento de que el grupo de gobierno está haciéndolo y empieza a hacerlo, presenta una moción para decir que son ellos los que lo solicitan”.

“Eso ya se está trabajando. La semana pasada permitimos a cadetes, regionales y nacionales y estamos abriéndolo a todas las categorías de casi todas las edades y en todas las instalaciones deportivas. En esto está trabajando el grupo de gobierno pero no desde ahora” ha dicho Pérez en los micrófonos de SER Lanzarote, y ha añadido que “si alguien quiere hacer una reflexión sobre las mociones que se presentan son cosas que ya se están tramitando o cosas que ya se están terminando por parte del grupo de gobierno, y CC lo presenta como moción para vender que ha sido gracias a ellos. Esta es una estrategia de oposición”.

Recalca la Alcaldesa capitalina que “el movimiento se demuestra andando siempre. CC ha gobernado en los últimos nueve años en el Ayuntamiento de Arrecife y la situación es absolutamente caótica. Nos han dejado la peor herencia con diferencia. Por lo tanto no están para dar lecciones, porque a ellos se les ha dado la oportunidad de gobernar y ha sido todo un desastre” y añade que “desde la oposición gritar es muy fácil y sobre todo cuando se grita en base al trabajo del grupo de gobierno”.

En cuanto a los movimientos políticos de la oposición para llegar al gobierno municipal, Ástrid Pérez ha dicho que “evidentemente la oposición quiere presentar mociones de censura porque quieren estar ellos siempre aunque lo hayan hecho francamente mal, yo no estoy centrada en eso”.

“Hemos hecho en catorce meses tres planes de empleo, diga CC cuántos hizo mientras gobernó, hace muy poco. Dos años tuvieron que devolver el dinero íntegramente porque no se lo gastaron. Eso no lo dicen pero sí lo voy a decir yo”, ha explicado Pérez y ha recalcado que está “centrada en los temas importantes, en lo que preocupa a los ciudadanos, y los demás que hagan política de bajura si les apetece. Yo no tengo tiempo de eso, mi prioridad son mis vecinos, mi prioridad es Arrecife y esto es política. Cuando algunos consideren que debo irme y tengan números suficientes para poner una moción de censura, hacia adelante, no pasa nada. Yo me acostaré con la conciencia de haber hecho un buen trabajo y de haber trabajado horas y horas por los intereses de mis ciudadanos y vecinos”.