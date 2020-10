El vot de censura, el 15 i 16 de novembre: "Necessiten guanyar el màxim temps possible"

Jordi Cardoner, vicepresident de l’àrea social del Barça, considera “inviable” que el vot de censura es porti a terme en les dates previstes, entre l’1 i el 2 de novembre, perquè quan la Generalitat aprovi el protocol sanitari presentat pel club necessitaran dues setmanes per preparar la logística de la votació. D’aquesta manera, preveu que es podria acabar fent entre el 15 i el 16 de novembre, com ha avançat a RAC1.

Al “Què t’hi Jugues”, Adrià Soldevila, periodista de SER Catalunya, ha ampliat aquesta informació amb nous detalls de la votació i el protocol. Segons ha explicat, el Barça contempla aquesta demora de quinze dies perquè necessitarà arranjar les 21 seus on se celebrarà la votació, distribuïdes en set comunitats autònomes diferents que requereixen negociacions i diàlegs particulars amb cada govern. D’altra banda, el club al·lega que també haurà de concentrar 300 empleats que assegurin la celebració normal de la jornada.

Ara bé, segons marquen els estatuts del Barça, la directiva té fins al 3 de novembre per celebrar el vot de censura, i no pot decidir, de manera unilateral, que posposa la data fixada. Per ometre el termini que indiquen els estatuts, el club hauria de comptar amb cobertura legal. D’acord amb als fets, el vot de censura no es podrà celebrar en el calendari previst perquè la directiva ha presentat un protocol sanitari deficitari, de la mateixa forma que el que plantejava per l’entrada de públic als partits de Champions. Algunes veus, però, consideren que existeix una orquestració prèvia i que la junta està fent mans i mànigues per ajornar el vot.

“Necessiten guanyar el màxim temps possible”, ha comentat aquest matí al “Què t’hi jugues” Sique Rodríguez, cap d’esports de SER Catalunya, qui ja va considerar que la via judicial encetada pel club era també una maniobra per ampliar el marge del mandat. “Han de retallar salaris i quadrar tot el que es pugui”. A aquest respecte, Lu Martin, qui també ha participat de la tertúlia, ha estat contundent: “Més enllà del virus, la massa salarial era desproporcionada i insostenible. El virus els hi ve collonut per fer aquests canvis"

Des de fa unes setmanes, el Sique preveu que la junta dimitirà abans que es pugui celebrar el vot, i avui ha aportat nova informació al respecte. “Si el vot, finalment, és el dia 1 i 2, es plantejaran dimitir. Si no, ho allargaran”, i ha reblat: “la majoria de directius volen renunciar, però n’hi ha que prefereixen aguantar”. A més, ha afegit que té la “sensació que al govern hi ha gent molt interessada en què se celebri el vot de censura”.

Santi Giménez, col·laborador habitual del programa d’esports de SER Catalunya, s’ha posicionat en la mateixa línia. “Comparteixo el que diu el Sique; la junta directiva dimitirà abans”, de fet, just abans del vot de censura, que assegura que “s’ajornarà”. Quant les eleccions, les veu “al gener, just després dels Reis Mags”.