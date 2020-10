La mesa de expertos de los rotarios alcoyanos analiza las similitudes de las pandemias de la Polio y la COVID

Dos virus extendidos por todo el mundo, el de la Polio y el del Covid, han centrado el análisis que han realizado los expertos convocados por los dos clubes rotarios de Alcoy con motivo del Día Mundial contra la Polio, que se celebra este sábado 24 de octubre.

El acto, emitido en streaming, ha contado con la presencia de dos médicos expertos en la Polio y una persona afectada en su niñez por esta enfermedad. En una dinámica entrevista, los intervinientes han ido desgranando el funcionamiento y resultados del programa Polio Plus que lidera Rotary International para erradicar esta enfermedad, a la vez que se han ido exponiendo aquellas cuestiones paralelas en la nueva pandemia de la Covid.

La Mesa de Expertos convocada por los clubes Rotary Club Alcoy Font Roja y Rotary Club Alcoy ha estado moderada por Conxi Domènech. Han intervenido el Dr. Luis Santos, médico pediatra, presidente del Comité “End Polio Now” en España y Portugal; el Dr. Manolo Marco, quien fuera presidente del Comité Distrital del programa Polio Plus y Emiliano Sampablo, podólogo con clínica en Alcoy, que sufrió la enfermedad en su infancia.

“Encalaban las casas, pusieron carteles para prohibir la entrada en las poblaciones, tomaron medidas y probaron tratamientos que después se han visto ineficaces, medidas que después se vio que no eran útiles, pero igual ocurrirá en unos años, cuando estudiemos a toro pasado qué hacemos ahora con la Covid”, ha explicado el Dr Luis Santos.

La Polio, como ahora la Covid-19, generó olas de epidemias en el mundo sin remedio, hasta que comenzó a generalizarse una vacuna efectiva, descubierta en 1955. Sin embargo, “todavía persiste la polio en dos reductos, Afganistán y Pakistán, pero ha sido complicado porque ha habido que superar conflictos bélicos, desplazamientos poblacionales, llegar a accesos difíciles y peligrosos a los que ha habido que entrar con protección militar, rechazo por problemas religiosos y culturales… desde 2012 han sido asesinadas más de 100 personas de los equipos de vacunación”, ha relatado el Dr Manolo Marcos, lo que da idea de lo complejo que es terminar con una enfermedad en todo el mundo, aunque exista vacuna.

Igualmente, durante la Mesa de Expertos, ambos doctores ha insistido en la importancia que tiene terminar totalmente con la enfermedad de la Polio, ya que, como ha ocurrido en los últimos meses con la Covid-19, “hay estudios que indican que podría extenderse de nuevo al resto del mundo y en pocas semanas podríamos llegar a sumar perfectamente 200.000 casos”.

El relato más humano lo ha aportado Emiliano Sampablo, quien ha explicado cómo “los médicos no sabían bien qué hacer, no había medios, te operaban de lo que iban pensado que podría ser útil para atajar las secuelas de la Polio, porque la enfermedad no tenía, no tiene, tratamiento directo”. Estas intervenciones, según ha contado, tenían un efecto directo, la pérdida de contacto con el entorno, la falta de socialización por culpa de los largos períodos de hospitalización. Luego llegaba la estigmatización social “era el cojo, el que no era como los demás, y eso te encierra cada vez más”, ha detallado Sampablo.

La mesa de expertos la pueden volver a ver en el canal de Youtube del Rotary Club Alcoy y del Rotary Club Alcoy Font Roja y en los perfiles oficiales de Facebook de ambos clubs.