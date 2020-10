CNT-Aranda apela al Ministerio del Interior

CNT-Aranda ha pedido al Ministerio del Interior que anule las multas que se les ha impuesto por unos acontecimientos a finales de noviembre de 2019. El sindicato pone de manifiesto una doble denuncia contra el negocio de las apuestas y la represión policial de la que se sintió objeto por estas fechas en el marco de las protestas que llevó a cabo en la calle durante la celebración del XVI Congreso del juego de Castilla y León.

El Centro Cultural de Caja de Burgos acogió el 26 y 27 de noviembre ese evento, que motivó que los militantes de este sindicato y de otros colectivos se concentraran en la Plaza del Trigo para poner de manifiesto su postura contraria al lucro creado con una actividad que tantas veces genera ludopatía y otros muchos problemas personales, familiares y sociales.

CNT recuerda el fuerte y poco habitual dispositivo policial con efectivos de Burgos con el que se blindó este edificio y señala que, aunque la concentración de protesta fue pacífica, en un momento determinado una integrante de la Asamblea Feminista de Aranda protestó sobre los coches oficiales que aparcaban en el mismo lugar del evento, pese a ser una calle peatonal cerrada, resultando detenida. Dos miembros del sindicato se acercaron en ese momento a preguntar por los motivos y fueron identificados por los agentes. El saldo final del incidente fue una persona detenida y cuatro sancionadas con multas de 601 euros cada una, dos militantes de CNT Aranda, un miembro de la biblioteca anarquista 'La Maldita' de Burgos y una integrante de la Asamblea Feminista de Aranda.

Varios miembros del sindicato se acercaron a la comisaría tras la detención de su compañera de protesta / cadena SER

Dice el portavoz de CNT Aranda, Luis Royuela, que en el proceso judicial sólo se ha tenido en cuenta el informe policial y no han servido de nada las pruebas con las que han intentado desmontar las acusaciones de romper un cordón de seguridad inexistente y de provocar graves desórdenes públicos. Por eso el sindicato ha editado un vídeo con imágenes de aquellos episodios con el que quiere poner de manifiesto su inocencia.

“Denunciamos aquel día, como volveríamos a hacer hoy, que las empresas, compañías o sociedades mercantiles del juego explotan a los previamente explotados, y empobrecen a los previamente empobrecidos, con la falaz ilusión de conseguir un ‘dinero fácil’ con el juego que, muy al contrario, es sólo otro negocio previa y deliberadamente pergeñado para que la inmensa mayoría lo pierda y sólo ganen, siempre, los que reparten las cartas”, señala el sindicato, que espera que los partidos del gobierno, que parecían estar de acuerdo en su día en derogar la ‘ley mordaza’, lleven adelante este compromiso electoral. En cualquier caso, si el Ministerio del Interior rechaza su recurso o no responde en un plazo de tres meses, el sindicato no se libraría de pagar estas multas. PSOE, Izquierda Unida y Podemos en sus programas electorales llevaban que querían derogar la ‘ley mordaza’, por lo que deberíamos ser bastante optimistas, pero confiando en la realidad que hemos subido en otras ocasiones, no somos nada optimistas”, reconoce Royuela.