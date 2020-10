La Fira Valenciana de la Música presenta el programa complet d'activitats professionals

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend ha donat a conéixer la programació completa d’activitats professionals de la seua huitena edició. D’aquesta manera, entre el dimecres 11 i el dissabte 14 de novembre, es portaran a terme diversos debats per tal de diagnosticar l’estat actual de la indústria musical i quins desafiaments haurà de superar. A més, les persones inscrites tindran al seu abast tot un seguit de tallers pràctics i artistes destacats contaran les seues experiències i opinions en les ‘Converses del Trovam’.

S’ha de tenir en compte que l’organització de la Fira Valenciana de la Música ha elaborat un complet protocol de seguretat davant la Covid-19. Així, es vol aconseguir que els assistents gaudisquen d’espais segurs alhora que es compleixen les normatives sanitàries fixades per les autoritats. Per tant, l’accés tindrà caràcter nominatiu a través d’acreditació professional, entrada o invitació; serà obligatori l’ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic; no es permetrà l’entrada a les persones que superen els 37,5º de temperatura; s’hauran de fer servir els itineraris marcats per tal de desplaçar-se pels recintes; el consum de begudes i menjar sols estarà permés en les zones habilitades per a eixos usos; i els aforaments s’adaptaran a les restriccions corresponents. Cal destacar que algunes activitats es podran seguir en línia per tal que estiguen a l’abast de tothom.

PROGRAMACIÓ

Els primers professionals es trobaran a l’Auditori de Castelló el dimecres 11 de novembre en una reunió del circuit de programadors. Un dia després començaran les taules de debat amb representants institucionals, promotors i periodistes. Així, el dijous 12 es parlarà de les polítiques culturals després de la pandèmia amb Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura (IVC); Carolina Rodríguez, de Producciones Baltimore, empresa responsable de festivals com el Low, el Fuzzville o el Warm Up; Eugenio Viñas, col·laborador d’À Punt, Valencia Plaza, El País o GQ; Marylène Albentosa, gestora cultural de l’Ajuntament de Guardamar del Segura; i Pepe Ayelo, director de la Casa de Cultura de Villena.

Posteriorment, també dijous, s’abordarà la situació en la qual es troba l’Estatut de l’Artista. La crisi Covid-19 ha posat en evidència que els artistes continuen sent un dels sectors més vulnerables de la cadena de valor musical. En aquest cas, els ponents seran Carmen Zapata, portaveu de la Plataforma Estatal per la Música (PLAM); Guillem Arnedo, músic, president de la Unió de Músics Professionals de l’Estat, i Marta Castro, advocada, docent i consultora en l’àmbit cultural, especialitzada en propietat intel·lectual i bones pràctiques.

Divendres dia 13 es desenvoluparà la segona edició de les Jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical), activitat organitzada en col·laboració amb l’associació de Promotors (MusicaProCV) i Turisme Comunitat Valenciana. La primera de les seues activitats permetrà als assistents conéixer alguns dels esdeveniments musicals més singulars de l’Estat: Festival Vesos i Siberia en la cabeza de València; el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú; el Lunáticos, festival de la luna llena de Huelva; i el festival Pirineos Sur d’Osca. A més, se celebrarà una xarrada sobre la relació entre la tecnologia i el turisme.

Tallers professionals

S’ha de destacar que el Trovam – Pro Weekend segueix apostant per la realització de tallers pràctics que poden ser d’interés per als professionals inscrits. En aquesta edició, la Fira ha organitzat seminaris sobre els agregadors digitals amb Mario Pato, director internacional d’Altafonte; el playlisting en Spotify amb Carlos Casany, Streaming Strategist de Sony Music Spain i director d’Indiemono; la indústria del videoclip amb Karen Saurí, de la productora Canada; la contractació d’artistes, amb l’advocada Belén Gracia; l’esponsorització amb David Sánchez, CEO de The Music Republic, promotora de festivals com el FIB, l’Arenal Sound, el Festival de les Arts, o el Viña Rock; i l’anàlisi de dades amb Alexandre Perrin, professor de Music Business en la Berklee College of Music.

Presentacions de projectes de la indústria musical i taula literària

El dissabte 14, els assistents podran conéixer altres projectes singulars de la indústria musical estatal com el circuit Girando por Salas (GPS), que enguany celebra el seu desé aniversari; la Unió Fonogràfica Independent (UFI); l’organització Basque Music, responsable de la promoció internacional de la música produïda a Euskal Herria; i el Benicàssim Blues Festival. D’altra banda, es presentaran els llibres B de Pau Roca, guitarrista de La Habitación Roja; Rodie Advisor. Así se cocinan las giras indie de Laura Ramos; No olvides las canciones que salvaron tu vida de Carlos Pérez de Ziriza; i Guía del Madrid de la Movida de Patricia Godes, en una mesa de debat musico-literària conduïda pel periodista cultural Manolo Bosch.

Converses del Trovam!

Per acabar, s’han de destacar les ‘Converses del Trovam’, una experiència que es va posar en marxa l’any passat amb Luz Casal i que en aquesta edició comptarà amb Christina Rosenvinge, Premi Nacional de Músiques Actuals 2018; Raül ‘Refree’, cantant, guitarrista i productor d’artistes com Senior i el Cor Brutal, Sílvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Rosalía o El Niño de Elche; i Juanma Latorre, guitarrista i compositor de Vetusta Morla.

La Fira Valenciana de la Música està coorganitzada per la Valencian Music Association (VAM!) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC) amb la participació de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i de la Diputació de Castelló. Així mateix, hi col·laboren À Punt Mèdia; Turisme Comunitat Valenciana; l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM); l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; i la Berklee College of Music. Finalment, el Trovam – Pro Weekend compta amb el patrocini de Cerveza Turia.

EN CASTELLANO

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend ha dado a conocer la programación completa de actividades profesionales de su octava edición. De este modo, entre el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre, se llevarán a cabo varios debates para diagnosticar el estado actual de la industria musical y qué desafíos tendrá que superar. Además, las personas inscritas tendrán a su alcance toda una serie de talleres prácticos y artistas destacados contarán sus experiencias y opiniones en las ‘Converses del Trovam’.

Se tiene que tener en cuenta que la organización de la Fira Valenciana de la Música ha elaborado un completo protocolo de seguridad ante la Covid-19. Así, se quiere conseguir que los asistentes disfruten de espacios seguros a la vez que se cumplen las normativas sanitarias fijadas por las autoridades. Por lo tanto, el acceso tendrá carácter nominativo a través de acreditación profesional, entrada o invitación; será obligatorio el uso de la mascarilla y del hielo hidroalcohòlic; no se permitirá la entrada a las personas que superan los 37,5° de temperatura; se tendrán que usar los itinerarios marcados para desplazarse por los recintos; el consumo de bebidas y comer solo estará permitido en las zonas habilitadas para esos usos; y los aforos se adaptarán a las restricciones correspondientes. Hay que destacar que algunas actividades se podrán seguir en linea para que estén al alcance de todo el mundo.

Los primeros profesionales se encontrarán en el Auditori de Castelló el miércoles 11 de noviembre en una reunión del circuito de programadores. Un día después empezarán las tablas de debate con representantes institucionales, promotores y periodistas. Así, el jueves 12 se hablará de las políticas culturales después de la pandemia con Marga Landete, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Instituto Valenciano de Cultura (IVC); Carolina Rodríguez, de Producciones Baltimore, empresa responsable de festivales como el Low, el Fuzzville o el Warm Up; Eugenio Viñas, colaborador de À Punt, Valencia Plaza, El País o GQ; Marylène Albentosa, gestora cultural del Ayuntamiento de Guardamar del Segura; y Pepe Ayelo, director de la Casa de Cultura de Villena.

Posteriormente, también el jueves, se abordará la situación en la cual se encuentra el Estatuto del Artista. La crisis Covid-19 ha posado en evidencia que los artistas continúan siendo uno de los sectores más vulnerables de la cadena de valor musical. En este caso, los ponentes serán Carmen Zapata, portavoz de la Plataforma Estatal por la Música (PLAM); Guillem Arnedo, músico, presidente de la Unión de Músicos Profesionales del Estado, y Marta Castro, abogada, docente y consultora en el ámbito cultural, especializada en propiedad intelectual y buenas prácticas.

El viernes día 13 se desarrollará la segunda edición de las Jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical), actividad organizada en colaboración con la asociación de Promotores (MusicaProCV) y Turismo Comunidad Valenciana. La primera de sus actividades permitirá a los asistentes conocer algunos de los acontecimientos musicales más singulares del Estado: Festival Vesos y Siberia en la cabeza de València; el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú; el Lunáticos, festival de la luna llena onubense; y el festival Pirineos Sur de Huesca. Además, se celebrará una charla sobre la relación entre la tecnología y el turismo.

Talleres profesionales

Cabe destacar que el Trovam – Pro Weekend sigue apostando por la realización de talleres prácticos que pueden ser de interés para los profesionales inscritos. En esta edición, la Fira ha organizado seminarios sobre los agregadors digitales con Mario Pato, director internacional de Altafonte; el playlisting en Spotify con Carlos Casany, Streaming Strategist de Sony Music Spain y director de Indiemono; la industria del videoclip con Karen Saurí, de la productora Canada; la contratación de artistas, con la abogada Belén Gracia; la esponsorización con David Sánchez, CEO de The Music Republic, promotora de festivales como el FIB, el Arenal Sound, el Festival de las Artes, o el Viña Rock; y el análisis de datos con Alexandre Perrin, profesor de Music Business en la Berklee College of Music.

Presentaciones de proyectos de la industria musical y mesa literaria

El sábado 14, los asistentes podrán conocer otros proyectos singulares de la industria musical estatal como el circuito Girando miedo Salas (GPS), que este año celebra su décimo cumpleaños; la Unión Fonográfica Independiente (UFI); la organización Basque Music, responsable de la promoción internacional de la música producida en Euskal Herria; y lo Benicasim Blues Festival. Por otro lado, se presentarán los libros B de Pau Roca, guitarrista de La Habitación Roja; Rodie Advisor. Así se cocinan las giras indie de Laura Ramos; No olvides las canciones que salvaron tu vida de Carlos Pérez de Ziriza; y Guía del Madrid de la Movida de Patricia Godes, en una mesa de debate musico-literaria conducida por el periodista cultural Manolo Bosch.

Conversaciones del Trovam!

Para acabar, se tienen que destacar las Converses del Trovam, una experiencia que se puso en marcha el año pasado con Luz Casal y que en esta edición contará con Christina Rosenvinge, Premio Nacional de Músicas Actuales 2018; Raül ‘Refree’, cantante, guitarrista y productor de artistas como Senior y el Coro Brutal, Sílvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Rosalía o El Niño de Elche; y Juanma Latorre, guitarrista y compositor de Vetusta Morla.

La Fira Valenciana de la Música está coorganizada por la Valencian Music Association (VAMOS!) y el Instituto Valenciano de Cultura (IVC) con la participación del Ayuntamiento de Castelló de la Plana y de la Diputación de Castelló. Así mismo, colaboran À Punt Mèdia; Turismo Comunidad Valenciana; el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM); la Academia Valenciana de la Lengua; la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; y la Berklee College of Music. Finalmente, el Trovam – Pro Weekend cuenta con el patrocinio de Cerveza Turia.