El Parlamento respalda el Plan Reactiva Canarias

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves el plan Reactiva que, en palabras del presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres (PSOE), no es de nadie, sino que debe tomarse como "un éxito colectivo" para salir de la crisis "cuanto antes, pero no como antes", por lo que ha vuelto a pedir al PP que no de la espalda al acuerdo.

El debate del plan se inició pasadas las 10.30, tras varias horas de intercambio de argumentos, los grupos comenzaron la negociación de las más de 130 propuestas de resolución, mientras el pleno continuaba con la convalidación de un decreto para hacer compatibles la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital.

De las más de 130 propuestas de resolución presentadas unas 73 han sido aceptadas y ha habido acuerdos de transacción en torno a 51 iniciativas. Tras varios recesos, se han votado las propuestas, para concluir el pleno pasadas las 17.55 horas.

La votación no ha estado exenta de problemas y, así, ha sido preciso repetir algunas y en una ocasión el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, incluso ha pedido que constase en acta que su formación había votado a favor a una propuesta que tenía previsto rechazar.

Durante el debate el portavoz del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán, ha amagado con no apoyar el plan por la poca importancia que Ángel Víctor Torres daba a las propuestas de su formación durante el debate, cuando los nacionalistas, ha añadido, solo piden que como la ficha financiera se hizo antes de saber los límites del gasto, ahora sea posible aumentarla.

Un amago al que Torres ha respondido pidiendo disculpas porque si dedicó poco tiempo a CC fue porque había medido mal el tiempo de replica, y se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento hecho por Barragán.

En su primera intervención el presidente de Canarias ha destacado la unidad con la que se ha actuado en las islas para aprobar el plan Reactiva, dotado con 1.440 millones de la comunidad autónoma para este año que y que, para el periodo 2021-2023, superará los 4.300 millones de euros.

Ángel Víctor Torres ha recordado que, según un informe de una entidad bancaria en marzo las cosas iban bien económicamente y se hablaba de que se podrían crear 38.000 empleos y el paro podría bajar del 20 por ciento, pero el 14 de marzo "todo se paró", y ante la nueva situación se ha actuado con unidad y se consensuaron decisiones con oposición, patronal y sindicatos.

También ha destacado la colaboración de la sociedad civil, que ayudó a traer desde China aviones con material sanitario y ha añadido que el pacto de reconstrucción se firmó dos meses después del estado de alarma, el 30 de mayo, con "amplísimo" consenso político y social.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, ha calificado el plan de documento con muy buenas intenciones, sin concretar y sin financiación, o con muy escasos recursos para hacer frente a la grave situación económico que está golpeando Canarias, pero ha mantenido su voluntad de diálogo en este ámbito y ha pedido al Gobierno que acepte sus propuestas de resolución.

Las medidas propuestas por Cs, ha continuado su portavoz, están encaminadas a reforzar la Atención Primaria y hospitalaria, que tienen una dotación "claramente insuficiente" de 15 millones en el plan, así como a mejorar "las enormes lagunas" del texto en educación y sobre todo, ha añadido, donde "ha hecho aguas, en asuntos sociales", por lo que ha pedido a Torres "que pelee, luche por su financiación".

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha recordado que la pandemia es un problema de todo el mundo y ha apelado a la generosidad de todos porque los instrumentos para salir "son los que son" y este plan es muy importante, pero sin olvidar los presupuestos de todas las instituciones españolas y de la UE.

Ha subrayado Curbelo que una de las grandes virtudes de este plan es que es un compromiso compartido por toda la sociedad canaria, por lo que tras anunciar Ciudadanos su disposición a apoyar el plan pidió al PP que también lo hiciese.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha defendido que la economía esté al servicio de las políticas sociales para acabar con la cronificación de las desigualdades que durante décadas han afectado a las islas y ha asegurado que, si bien el coronavirus no distingue de clases, sus efectos castigan con más dureza a la población más vulnerable.

"Todos tenemos que ceder algo para lograr un acuerdo", ha indicado Marrero, quien ha expuesto las propuestas de su grupo en materia fiscal para redistribuir la riqueza, impulsar la economía del conocimiento, circular y social, el sector primario y energético, blindar la sanidad pública y que la reserva de inversiones esté al servicio de la generación de empleo, entre otras.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha recordado que el documento "tremendamente valioso" se firmó el Día de Canarias por su simbolismo, y se aprobará el "Día de la Bandera Nacional Canaria", y ha destacado que se trata de un plan "vivo" porque al menos durante tres años las consecuencias derivadas de la covid-19 estarán presentes.

Y ha señalado que además es un documento en ejecución, con acciones como las ayudas a los autónomos, la agilización de la prestación canaria de inserción, la exención del alquiler de vivienda protegida, entre otras, para destacar la expresión de unidad mostrada por sindicatos y empresarios al firmar el pacto.

La portavoz del PP, Australia Navarro, ha arremetido en su intervención contra "el festival de autoestima" que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno, al que pidió "menos complacencia y más autocrítica" porque, ha continuado, es grave y preocupante que no haya planificado el hecho de que "antes de la reactivación, lo sensato es detener la destrucción".

"Nos pide a todos los canarios que nos tiremos a una piscina vacía con la esperanza de que alguien nos recoja", ha opinado Navarro, quien ha reiterado su crítica de que el plan no tiene la financiación asegurada y sólo ofrece "creatividad contable, humo y mucha propaganda".

Este es el primer problema "grave" del plan y el segundo, ha prosiguido la portavoz popular, es que la mayor parte de la financiación depende en gran medida "de la voluntad de Pedro Sánchez y de sus acuerdos con la izquierda radical y los independentistas".

No establece objetivos claros y evaluables y se ha redactado como si la pandemia ya hubiera pasado, ha criticado Australia Navarro, quien ha asegurado que no hay alternativas, "un plan B o al menos un plan A" por si se producen nuevas restricciones, no se prorrogan los ERTE, se establece un toque de queda o, simplemente, cómo se va a plantear la campaña de Navidad.

Torres "va a seguir yendo detrás del virus", ha advirtido Navarro, quien no obstante ha recordado que su grupo presentaba 94 propuestas de resolución para aportar certidumbre al plan "y que nadie tenga que echar el cierre".

El portavoz del grupo nacionalista (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán, se ha referido a la importancia de la unidad de acción y contar con un plan, que no es la panacea pero sí una hoja de ruta adaptable a la situación, y ha agregado que su formación política ha hecho propuestas para contribuir a mejorar las propuestas del pacto.

También ha reclamado algo de humildad al gobierno regional porque presidentes anteriores afrontaron crisis en peores condiciones para hacer las cuentas públicas y se han enfrentado a políticas de ajuste que ahora no existen, y ha recordado que todos los momentos son distintos.

José Miguel Barragán ha apuntado al año próximo como clave para la reactivación, por lo que ha reclamado que se establezcan prioridades para 2021, y ha dicho asimismo que además de la pandemia quedarán pendientes problemas como el fenómeno migratorio y el brexit, para apuntar que el éxito dependerá de la competencia del equipo de gobierno y, por ello, ha planteado la necesidad de afrontar cambios si es preciso.

La diputada socialista Nira Fierro ha pedido altura de miras ante una pandemia que ha puesto en jaque la situación social y económica en unas islas que ya tenían "números vergonzantes" de exclusión y dependencia del exterior, una radiografía que en su opinión no pretende ser catastrofista sino "un llamamiento al consenso".

Fierro ha advertido a los grupos de la oposición de que no vale quedarse al margen de estos datos "para utilizar aspavientos electorales y tácticas políticas" porque esta realidad requiere diálogo, concordia y sintonía con el sector privado para sentar la base de la recuperación y de la transformación de Canarias.

"Es un plan con luces largas que ha sabido actuar sobre lo inmediato. Debe ser y es la mejor palanca para que a nadie le falte de nada", ha afirmado Fierro.

En respuesta a los diputados, el presidente ha reconocido que la intención de Ciudadanos siempre ha sido la de apoyar el plan y a la portavoz del PP le ha dicho que muchas de sus propuestas serían aceptadas, aunque dudaba de que eso sirviera para lograr su apoyo.

En la defensa de las propuestas de resolución el popular Fernando Enseñat ha dicho que las 94 medidas de su grupo son concretas que huyen de la generalidad del plan Reactiva con planteamientos, entre otros, para bajar impuestos en el sector turístico hasta diciembre de 2022, así como 17 iniciativas para una "Canarias covid-free" con la eliminación del IGIC a las mascarillas.

Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto (Ciudadanos), ha señalado que han presentado 32 propuestas de resolución, entre ellas una para que el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios estudien medidas de alivio fiscal y un pacto autonómico por la ciencia y el I+D+i.

José Miguel Barragán, del grupo nacionalista, ha señalado que entre sus propuestas figura una para que se admita "con humildad que no todo se ha hecho bien", pues "es una buena terapia reconocer cuando uno ha hecho errores" y garantizar 30 millones de euros para luchar contra la pobreza en los próximos Presupuestos Generales del Estado.