Formoso apela a un "optimismo realista" para hacer frente a las consecuencias de la pandemia

El Presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, apela a la unidad y coordinación de las administraciones y a un "optimismo realista" como única vía de intentar sacar adelante una situación que reconocer complicada. La Diputación ha puesto en marcha una línea de ayudas para autónomos y pequeñas empresas por valor de 12'5 millones de euros.

Formoso reconoce que las expectativas son malas, pero apela a la recuperación que ya hemos vivido de situaciones económicas también adversas. Pide a las administraciones unidad y afrontar la pandemia siendo "cuidadosos y realistas" en la toma de decisiones, seleccionando las prioridades de forma coordinada. Valentín González Formoso, habla en Hoy por Hoy en las rías de la importancia de la coordinación entre las administraciones: "Tampoco se trata de non normalizar a situación ou de non apoiar iniciativas, e sobre todo que non sexamos capaces de coordinarnos entre as administracións, virán tempos difíciles pero as cousas se superarán antes se facemos as cousas medianamente ben".

El PEL Reactiva supondrá una inyección de dinero para el tejido económico de la provincia y que se repartirá entre los concellos de menos de 50.000 habitantes. Se han sumado la práctica totalidad de municipios. El PEL Reactiva movilizará entre los concellos de As Mariñas y Betanzos 3'5 millones de euros.