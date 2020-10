La Autoridad Portuaria plantea la cesión de los muelles al Concello a cambio de la condonación de la deuda

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, pone sobre la mesa una solución para que el Estado pueda condonar la deuda contraída por la obra del puerto exterior: "La adquisición con una posible cesión posterior de los terrenos de la autoridad portuaria y permuta con la deuda, y posible cesión al ayuntamiento, eso se me ocurre, lo que no sé es si habrá voluntad política, quiero decir que lo de menos en este caso es el mecanismo, lo importante es la voluntad política de hacer o no hacer".

El ente portuario plantea la compra y posterior cesión de los muelles que serán recalificados al Concello de A Coruña, por parte de Puertos del Estado, a cambio de la condonación de los 200 millones que le debe.

El presidente del puerto coruñés duda que la figura del Consorcio fuera la clave para una posible condonación de la deuda, que sí fue válida en el caso del puerto de Valencia cuando se celebró la Copa de América. Losada y la Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, vuelven a demandar al Gobierno que licite el proyecto de la conexión ferroviaria con Punta Langosteira: "Queremos e solicitamos fondos de reconstrucción para conetar Europa e para esta infrestuctura tan necesaria que aumentaría a productividade do porto da Coruña e o tecido empresarial da área".

Piden al Ministerio de Transportes que utilice los fondos de reconstrucción que Europa destina a la pandemia.

Autoridad Portuaria y Xunta alertan de que la Declaración de Impacto Medio Ambiental del enlace ferroviario caduca en junio próximo. La Conselleira de Infraestructuras ha solicitado una reunión al Secretario de Estado, al que trasladará su preocupación ante lo que considera una evidente y grave diferencia de trato al Corredor Atlántico frente al Mediterráneo.