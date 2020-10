El BNG insta al PSOE a negociar nuevos presupuestos municipales

El BNG en María Pita ha instado al gobierno local a negociar unos nuevos Presupuestos Municipales de cara a 2021, después del anuncio del ejecutivo socialista de prorrogar las cuentas de este año. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, considera los nacionalistas que la prórroga supondrá no tener en cuenta el nuevo escenario de pandemia y advierte de que, de ser así, será un mandato de continuas negociaciones para llevar adelante inversiones y modificativos de crédito: "Hai datos novos que deben ser tidos en conta, se acaban de relaxar os obxectivos de defictit para as administraciñons para sí poder resenrolar politicas publicas que convatan a crise do covid, o estado vai acceder os fondos europeos de recuperación". Tanto el Estado, como la Xunta, elaborarán nuevos presupuestos.

Inés Rey, asegura que en A Coruña no habrá cambio de postura

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, asegura que en A Coruña no habrá cambio de postura y las cuentas serán prorrogadas: "No sabemos qué ingresos vamos a recibir y unos nuevos presupuestos supondría una merma de ingresos y supondría hacer recortes, y sçi nos pondremos a trabajar con ellos en todos los modificativos para aquellas actuaciones que no sean prorrogables y para lo necesario en los convenios, pero la voluntad del gobierno es la de prorrogar estos".

Rey justifica la decisión del gobierno local en que es la manera de no reducir presupuesto en servicios sociales.

El BNG ha dado una comparecencia para hacer balance de la situación política en María Pita que califica de "inestable". Consideran los nacionalisas que las alteraciones en la composición inicial del equipo de gobierno, con la entrada de la ex de Ciudadanos, Mónica Martínez, es un síntoma de la debilidad del equipo socialista. Señala además que el PP es parte del problema con su "absoluta inestabilidad", con tres portavoces en lo que va de mandato.

Las Cuentas de 2020 ascienden a 260 millones de euros.