Los mariscadores de la Ría do Burgo se han vuelto a concentrar ante la Delegación del Gobierno para reiterar su demanda: que la administración central y la Xunta aparquen definitivamente sus diferencias para empezar las obras del dragado de la Ría.

Desencuentros que se mantienen. Hoy la Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ha insistido en que la limpieza de la Ría no se licita por falta de voluntad del Gobierno y la subdelegada: "Todos nos preguntamos porque non está licitado a día de hoxe, pídolle o subdelegado do Goberno que saia á porta e explique porué non está licitado o dragado da ría do Burgo, porque non hai excusas, e xa quedo sen elas".

Pilar López-Rioboo responde que existen retrasos por la inacción de los gobiernos del PP: "Ha sido el actual Gobierno el que ha sido capaz de desbloquear la situación, pese a las trabas puestas por la Xunta de Galicia, por ello le vuelvo a pedir a la Conselleira que ponga fin a su política negacionista y de obstrucción".