Los Premios Ser Palentino de este año han sido un reconocimiento a todos los colectivos y personas que han dado y siguen dando lo mejor de sí en esta época. Frente al clima crispado que nos transmiten nuestros políticos, descubro que hay otra España, la que apuesta por lo que nos une, la que se arriesga para que salgamos adelante, la que trabaja para salir de esta situación, muchas veces de una manera callada.

Veo y agradezco la tarea del personal sanitario. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza... Cansados, agotados, hartos, decepcionados... siguen al píe del cañón. Nuestra sistema de salud al borde del colapso y ellos son los héroes que no llevan capa. Se multiplican, poniendo en riesgo su propia vida y la seguridad de su familia. Quiero pensar en ellos, en los que sostienen nuestra Sanidad. Se merecen todos los premios, pero también que todos los ciudadanos nos cuidemos y cumplamos todas las medidas que nos demandan nuestras autoridades sanitarias.

Me preocupan nuestros mayores, los que están en Residencias o en sus casas. Sin duda, los más vulnerables en esta época. Conozco a muchos trabajadores de Centros de Mayores que les cuidan como si fueran su propia familia. No me puedo poner en la piel de los que pueden estar viviendo en Salinas de Pisuerga. Nuestros mayores se merecen, antes y ahora todos los premios del mundo. Os merecéis nuestro respeto, cariño, gratitud, acompañamiento. Necesitamos vuestros consejos, sabiduría, vuestra memoria para no caer en errores del pasado. Una sociedad que aparta a los mayores se desintegra.

Valoro la tarea de nuestras fuerzas de seguridad. No son nuestros enemigos. Hoy más que nunca les necesitamos para que se cumplan todas las medidas de seguridad. Es momento de facilitar su tarea y labor. No hacerlo es una imprudencia y un delito. Nadie nos podemos apropiar de ellas porque son de todos y para todos.

Me preocupa lo que están pasando muchos empresarios, autónomos, hosteleros... Se merecen el premio de la confianza, la ayuda, la solidaridad... Muchos de ellos al borde de la desaparición, necesitan las ayudas necesarias. Es momento de apoyar a nuestro Comercio y Hostelería. Una ciudad sin comercio y Hostelería se convierte en un Cementerio. Es un buen momento también para comprar menos por internet y apoyar lo nuestro y a los nuestros.

Me entristece ver lo que están pasando muchos trabajadores. Me molesta también como se han despedido de una manera injusta a personas en esta época. Me preocupa el futuro incierto de las personas que están en ERTES. Veo un futuro negro para muchos jóvenes que no encuentran trabajo o recién sueldos miserables. Creo que si nuestra sociedad se une, les puede regalar un futuro mejor. Les pido a nuestros dirigentes que aprueben las medidas sociales y económicas que merece nuestra nación. ¡Dejen atrás las siglas y a trabajar.!

Veo y agradezco la labor de nuestros maestros y profesores. Fueron otros héroes durante el confinamiento. Ahora han tenido que adaptarse. Se merecen todos los premios, ayudas, recursos... Una nación sin una buena educación se convierte en un fracaso.

Observo a mucha gente desanimada, deprimida, cansada, harta, decepcionada. Personas que no salen o no encuentran sentido al día a día. Todos y cada una de ellas se merecen el premio de la compañía, la ayuda, la escucha, la motivación. No podemos construir una sociedad cuyos pilares sean el miedo, el vacío existencial, la insatisfacción. No podemos permitirnos más divisiones y lenguajes agresivos que tanto daño hace a la gente.

Necesitaría muchos comentarios para agradecer la labor de otros muchos colectivos. Trabajadores sociales, voluntarios, agricultores, ganaderos, transportistas, alcaldes, concejales, animadores, parroquias, ONGS... que son un regalo para nuestra tierra y que se merecen todos los premios

Hay otra España, la que quiere mirar al futuro con esperanza, apostando por lo que os une y construyendo un futuro esperanzador para toda la población.