Elena Irureta: "Estoy abrumada, pero agradecida de tanto elogio"

Elena Irureta (Zumaia, Guipuzkoa, 1955) reconoce sentirse abrumada por los elogios. Los piropos y felicitaciones le vienen por su personaje de Bittori en Patria, la serie de HBO basada en la novela de Fernando Aramburu y dirigida por Aitor Gabilondo, sobre el conflicto de ETA, que la ha convertido en una de las actrices más aclamadas del momento. A El Puerto de Santa María llega este sábado para actuar en la obra Los hijos, dirigida por David Serrano, y acompañando a Susi Sánchez y Joaquín Climent. Una obra de reflexión ecologista sobre el mundo que estamos dejando a las siguientes generaciones.

Pregunta. "Los hijos" habla de gente aislada, de una catástrofe, en este caso nuclear. ¿Cuánto tiene de similitud con lo que estamos pasando con la pandemia?

Respuesta. Es una manera de verlo. Se puede ver así. Ocurren cosas inesperadas que nos hacen vivir de otra manera. "Los hijos" trata sobre la responsabilidad hacia las generaciones futuras con nuestros propios actos. Las consecuencias que lo que hacemos tiene en el futuro. Esta obra tiene vínculo con el presente, con el pasado y el futuro. Es una función muy interesante y que no deja indiferente a nadie. Y, al salir, crea un debate. Da que pensar.

P. Y esa es una parte fundamental del teatro, el hacer reflexionar. Usted interpreta a Rose, un personaje que viene a sacudir la vida del matrimonio protagonista. ¿Cómo ha sido ponerse en la piel de ella?

R. Yo he llegado algo más tarde a la obra. Yo estoy sustituyendo a Adriana Ozores. Me ha gustado mucho el personaje. Hacía tiempo que no hacía teatro. Y tenía ganas de volver. Y encima con Joaquín Climent, con el que he trabajado muchos años. Y con Susi Sánchez, a la que no conocía, pero a la que admiraba tanto. Es esta colega a la que no veían desde hace más de 30 años y que, al volver, les va a obligar a reflexionar sobre el impacto que ha tenido esta catástrofe. Ellos están en su cabaña, con una vida ordenada, hasta que aparece Rose y les da una vuelta. Pone en duda toda la vida que están haciendo. Es muy interesante. Estoy muy contenta y encantados de enseñar la obra en Cádiz.

P. ¿Y cómo está siendo volver al teatro en este panorama de reducción de aforos y mascarillas?

R. Pues tenemos la mitad de aforo, y completamos el máximo de entradas que podemos vender. Al menos, podemos trabajar, enseñar la obra y conseguimos que la gente vaya al teatro. Así que, contentos.

P. Le pilla esta gira en plena euforia por el éxito de Patria. ¿Qué tiene esta serie que engancha tanto?

R. Creo que la serie tiene buenísima factura. Ya hace año y medio que terminamos de grabar. Cuando me enseñaron el primer capítulo me quedé impactada. En el festival de cine de San Sebastián pusieron todos los capítulos. Salimos de madrugada y me llamó la atención de que el público permaneció. No se movió nadie. Y, además, no se oía una tos durante muchas horas. Te deja noqueada. La gente se emociona. Es que es muy duro lo que hemos vivido, no se puede pasar página, hay que hablarlo. Aitor Gabilondo siempre dice que esto es una ficción, basada en una novela. No es un relato único. Tiene que haber más relatos, más puntos de vista, que se sigan haciendo cosas, y que no se olvide, que es lo interesante.

P. La serie, como la novela, puede generar división de opiniones, pero hay una opinión unánime sobre su trabajo. ¿Cómo le están sentando los elogios?

R. Estoy abrumada, la verdad. Terminamos de grabar hace año y medio y ahora de repente esto sale y te abruma. Tengo mucho agradecimiento pero me aturde tanta entrevista, y tanto estar ahí. No estoy acostumbrada. Pero seguimos trabajando. Y con mucha ilusión en lo siguiente.