Vázquez regresa, Yago espera

El partido que enfrentará al Compostela y Deportivo este domingo a las cinco en el Vero Boquete reune (casi) todos los alicientes. Lástima de la ausencia de público en las gradas. Sin duda, de no mediar la situacion sanitaria existente, el recinto compostelano rememoraría sus grandes tárdes.

Esta primera cita como locales para los santiagueses supone recibir al equipo favorito al ascenso y con el que llegará el técnico que vio despegar su carrera como entrenador del Compos. Fernando Vázquez, tras dejar su sello en aquel Compos que maravilló con su propuesta en Primera División, regresa ahora con el conjunto herculino al que quiere llevar de nuevo al fútbol profesional. El de Castrofeito no esconde que "Santiago é a miña cidade. Son seguidor do Compostela e Santiago transformou amiña vida como persoa. Eu son adestrador profesional polo Compostela. Antes era adestrador e profesor de instituto. Sempre expreso o meu agradecemento ao presidente do Compostela por terme elexido estando eu en Segunda B".

Batalla por la posesión

En lo meramente futbolístico, Vázquez también alabó el trabajo que está haciendo Yago Iglesias al frente del Compos. "A Yago gústalle ter a pelota, gústalle xogar e nos temos que ser organizados e superfortes para recuperar o balón". Sobre la propuesta que espera por parte de los blanquiazules, advierte que "agardo a un Compostela con gañas de quitarnos a pelota, vai ser unha pelexa a ver quén recupera, gaña antes e ten mellor a pelota".

Yago Iglesias

En su comparecencia telemática con los medios, el técnico del Compos también tuvo palabras elogiosas hacia la figura de su colega deportivista. Así, Yago señaló que "pensar en los equipos gallegos de alto nivel es hablar de Fernando Vázquez. Para mí es una referencia porque es un entrenador que ha llegado a la élite sin ser exjugador, como es también mi caso. Además de enfrentarnos a un gran equipo, para mí es un motivo de ilusión enfrentarme a un entrenador como Fernando".

En lo futbolístico y sobre lo que supone medirse al Deportivo, el entrendor compostelanista apuntó que "ha sido la semana en la que menos hemos hablado del rival. Nos hemos centrado en aspectos en los que tenemos que seguir mejorando para llegar a nuestra mejor versión y tras lo visto la pasada jornada". Al respecto y centrándose en su equipo, recordó que "queremos que el equipo cada vez tenga más registros, mayor capacidad para enfrentarse a los distintos escenarios del partido. Antes podíamos tener eldominio durante largos períodos de tiempo, pero sabemos que en esta categoría no será así".

Centrándose en el Deportivo, Yago señaló que "sabemos que, a priori, el Deportivo es el claro favorito pero nuestra idea es hacer un buen partido y empezar a sumar puntos. Qué mejor manera que hacerlo en casa". Si bien ese es su lógico deseo, advierte sobre el rival que "tiene muchas variantes, puede jugar de distintas maneras. Es un equipo muy trabajado, que manera distintos dibujos y situaciones dentro del partido. Esperamos a un Dépor como lo que es, un gran equipo, el referente de la categoría", sentenció el entrenador blanquiazul.