La primera noche del toque de queda

Diez y media de la noche. Calles de repente vacías, de repente desangeladas, como si de una ciudad fantasma se tratara. Pocos vehículos en movimiento, conducidos siempre por personas con una debida justificación. Y si no era así, multa. Esta es la nueva realidad que nos toca vivir, al menos durante unas semanas, en Castilla y León. Aranda estrenaba la noche de este sábado -como el resto de municipios de la comunidad- el tan comentado toque de queda, que impide la libre circulación de personas por las calles entre las 22 horas y las 06.00 horas del posterior día. Siempre eso sí, a la espera de que el Gobierno imponga un toque de queda nacional que reste alguna hora a estras restricciones. Un confinamiento nocturno que busca combatir las malas praxis que han originado una subida de casos sin precedentes. Este viernes, 2015 nuevos en la región.

Fieles a su cita, este sábado varias dotaciones de Policía Nacional y Policía Local patrullaban las tranquilas calles de una capital ribereña ya desconfinada con la mirada puesta en los incumplimientos, que se pagan caros. Todo, con el objetivo de que la población arandina sea responsable, como ya lo fuera en los pasados meses primaverales.

La Policía Local se sumó a las labores de vigilancia y control / Cadena SER

Y la primera noche dejó malas sensaciones. No hubo que lamentar grandes incidencias por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero se levantaron 21 denuncias, un 8% de las 276 que se expedieron en la comunidad. Solo en Aranda hubo más denuncias que en algunas provincias. Y es que la medida arroja dudas. La primera, la de los dueños de los perros que llegan de trabajar sobrepasado ese horario, y que preguntan a las autoridades sin éxito cómo van a tener más de 14 horas a su mascota sin poderle sacar a hacer sus necesidades. Y la segunda, la de los dueños de los locales hosteleros, que no entienden por qué la anterior ley -aún sin derogar- permite estar con el local abierto hasta las 23 horas, y con el toque de queda se inhabilita la última hora. La respuesta a las preguntas es clara. No se contempla que se pueda sacar a ninguna mascota a orinar en el horario del toque de queda, ni tampoco que un local de cualquier ámbito esté abierto más allá de las 22 horas, a no ser que se impoga un toque de queda nacional que tenga su inicio a las 23.



En cualquier caso, queda claro que de la responsabilidad ciudadana depende el futuro de la pandemia, y también el grado de restricciones que se apliquen. Pero de momento, lo único que está claro es que salir sin motivo de noche no está permitido. Ayer solo fue la primera jornada de una realidad diferente que esta pandemia nos está haciendo vivir. Desde el 23-F no se declaraba un toque de queda en España. Y a partir de este sábado, tocará volverlo a revivir. Aunque el motivo sea bien diferente.