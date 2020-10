El cierre perimetral genera dudas entre los vecinos de Colloto, a caballo entre Oviedo y Siero

Desde este sábado está activo el cierre perimetral en Oviedo, Gijón y Avilés. Se definió además durante una reunión en Delegación del gobierno entre las policías locales de Oviedo, Gijón y Avilés, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con los ayuntamientos que parte del territorio de estos concejos está afectado por las restricciones.

En Oviedo, afecta al casco urbano, las alas de la ciudad, es decir, Las Campas y la Florida por el Oeste y La Corredoria por el Este. El límite del espacio confinado se establece, en el extremo oriental, antes del Nora, de forma que solo la parte ovetense de Colloto se verá afectada. Pero también se ha incluido parte de las zonas rurales del norte y sur del municipio, con la idea de que durante estos quince días los ciudadanos no se vean obligados a concentrarse en las zonas verdes del centro y puedan dar paseos o practicar ejercicio al aire libre en otras zonas. Por ello se incluye parcialmente la senda verde, hasta su intersección con la autopista, y por el Norte suma el monte Naranco, hasta el monumento al Sagrado Corazón y también toda la pista finlandesa. Los límites, por el Oeste y el Sur, también incluyen los términos de Latores y San Esteban de las Cruces (con el cementerio).

COLLOTO, UN LÍO

El caso de Colloto es complejo porque se trata de una zona en la que tienen competencias dos consistorios; además del de la capital, el de Siero y esto preocupa y mucho a los vecinos. Javier Martín, presidente de la asociación vecinal Por Colloto, apunta por ejemplo que los supermercados se hallan en la zona ovetense y se pregunta qué ocurrirá por tanto con los vecinos de Colloto de Siero porque en teoría esta parte “no puede entrar en la parte de Oviedo” pide al gobierno asturiano algún tipo de excepción porque “no puede ser que una señora de 70 años tenga que ir a comprar al Berrón”.

Desde la Plataforma por la seguridad de Colloto, Nuria Cuartas, pide a los responsables políticos que aclaren esta situación de una vez “la gente no puede ir a hacer la compra a cinco metros de casa, es el surrealismo de toda esta situación. Yo quiero entender que al ser una parroquia no vaya a haber problema, pero sería bueno que alguien dijera, vamos a ver, tranquilos, por unos metros no os va a pasar nada” y es que el temor está también en las multas a las que tengan que hacer frente. Po esto toda esta situación “me parece de broma”.

Si bien Avilés ha optado por cerrar todo el concejo y no sólo el núcleo urbano, en Gijón el cierre incluye además del núcleo urbano de la ciudad, los distritos de Jove, Tremañes, Roces, Somió, Cabueñes y una parte de Deva.