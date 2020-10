El Ceip López Diéguez aumenta su seguridad sanitaria gracias a la compra de filtros purificadores

A partir de este lunes, el colegio de Educación Infantil y Primaria López Diéguez contará con 25 filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA) y cinco más en el espacio utilizado para los servicios de comedor y aula matinal. El uso de estos filtros, unido a otras medidas preventivas como la distancia entre el alumnado, el uso de mascarillas, la higiene frecuente de manos y la ventilación continua de las aulas, contribuirá a que el colegio sea un espacio más seguro para todas las personas que conviven en él.

Estos filtros purificadores llevan utilizándose desde hace años como medidas de prevención de alergias y asma, ya que eliminan polen, contaminantes y otros alérgenos del ambiente. Dada la evidencia científica actual en lo que se refiere a la transmisión aérea de la Covid-19, estos filtros supondrán una contribución adicional a la ventilación exterior (sobre todo cuando lleguen los meses más fríos), mejorando la calidad del aire y evitando la acumulación de aerosoles que podrían transportar el SARS-CoV-2 u otros patógenos y alérgenos.

La adquisición de estos filtros es el resultado de un proceso colectivo, en el que han participado unas 150 familias (80% del total) y la mayoría del personal docente y de administración del colegio, con la colaboración del equipo directivo y del AMPA. El proceso se inició en agosto cuando un grupo de familias comenzó a recopilar información acerca de la transmisión aérea de la Covid-19 y la manera de prevenir el contagio por aerosoles.

Según informan desde el AMPA del Colegio, la Junta de Andalucía no había dotado a los centros de los recursos necesarios para garantizar una vuelta al cole segura para nuestras niñas y niños. No se ha bajado la ratio de alumnado por clase, una medida que era imprescindible para lograr que se cumpla la distancia de seguridad en la gran mayoría de las aulas y zonas comunes de los colegios públicos, ni se han aumentado las plantillas de personal de manera acorde a los requerimientos de esta situación. "En el caso concreto de nuestro centro, la obtención del doble turno de comedor, solicitada por la dirección como medida para evitar contagios dentro del Protocolo de Actuación Covid, solo se consiguió en Octubre tras varias semanas de protestas y presión por parte de las madres y padres del alumnado del centro. De la misma forma, hemos tenido que ser las familias quienes, con un gran esfuerzo económico y organizativo y basándonos en la evidencia científica más reciente, demos un paso al frente para poner en marcha una medida preventiva eficaz en el combate de la Covid-19 como es la instalación de los filtros. Estamos muy orgullosas de haberlo conseguido y poder contribuir al control de la pandemia a la vez que protegemos a nuestros niños y nuestras familias. Pero no nos olvidamos de las niñas y niños que no tienen acceso a esta medida de protección extra en sus colegios e institutos. Somos defensores de la Escuela Pública. Lo que queremos para nuestras hijas e hijos, lo queremos para todos los niños y niñas", señalan desde el AMPA del López Diéguez.