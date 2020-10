Cierra el Forum Celticum

El Forum Celticum echa el cierre. La emblemática Sala no ha podido resistir el embate de la Covid y ha cerrado sus puertas tras 22 años de actividad. Era un secreto a voces, la decisión estaba tomada desde hace algún tiempo y ha sido este fin de semana cuando se ha ejecutado. Tras el Bâbâ Bar, este el segundo cierre de una sala emblemática que se produce en el área coruñesa en menos de una semana.

En un comunicado publicado en las redes sociales, los propietarios del Forum Celticum afirman no querer entrar a debatir los motivos ni las circunstancias del cierre. Y es que creen que "ya se han escrito ríos de tinta" sobre el tema. Afirman que son momentos difíciles para muchos locales de ocio nocturno y de música en directo. Ellos no han podido seguir. Dan "Gracias de corazón" a todos los que en estos casi 22 años de exitencia han dejado un "trocito de vida" en su relación con el Forum y se despiden con un "Nos vemos en los bares", "salud y rock and roll" y un hasta siempre.